Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать суть угроз, но сообщил, что его удивило решение Тернера выступить с заявлением, поскольку он планировал встретиться с лидерами Конгресса в четверг.

«Я немного удивлен тем, что конгрессмен Тернер сделал публичное заявление сегодня, в преддверии запланированной встречи, на которой мы должны будем все вместе встретиться с нашими специалистами по разведке и обороне», — сказал Салливан на брифинге.

Что за угроза?

Американские телекомпании CNN и ABC и газета New York Times, а также агентство Reuters сообщили, ссылаясь на анонимных чиновников, что речь идет о подготовке к размещению ядерного оружия в космосе.

По словам собеседников газеты New York Times, новые разведданные касаются потенциального размещения в космосе противоспутникового ядерного оружия.

«Официальные лица говорят, что новые разведданные вполне серьезны, но эти новые средства все еще разрабатываются, и Россия пока их не развернула. Соответственно, они не представляют непосредственной угрозы Соединенным Штатам, Украине или европейским союзникам Америки», — пишет New York Times.

По словам собеседников газеты, эти разведданные были получены несколько дней назад, они совершенно секретны, и раскрыть их без компрометации источника невозможно.

Поэтому заявление Майка Тернера, по сведениям New York Times, разъярило Белый дом: оно грозит потерей ценных источников информации о России.