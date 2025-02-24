Директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгил Звиедрис считает, что в ближайшее время Россия не будет пытаться эскалировать ситуацию с учетом того, что у нее есть возможность улучшить отношения с Западом.
Видео ⟩ Глава SAB: Россия не будет пытаться обострять ситуацию и нападать на НАТО в краткосрочной перспективе
Официальная позиция Латвии заключается в том, что Путин в данный момент не нападет ни на одну страну НАТО. Однако в докладе, рассекреченном датской военной разведкой незадолго до Мюнхенской конференции по безопасности, говорится, что, если война в Украине будет заморожена, Россия может угрожать НАТО. Если альянс не будет перевооружаться такими же темпами, то, по оценкам разведки, Россия сможет начать реальную войну против нескольких стран в Балтийском регионе примерно через два года, а в течение пяти лет будет готова к крупномасштабной войне без участия США.
"Мы говорим о сценариях. На данный момент, учитывая, что у России есть возможность вернуться в цивилизованный мир, говорить с США, я не думаю, что она будет пытаться обострить ситуацию в краткосрочной перспективе", - заявил Звиедрис в интервью передаче Nekā personīga на телеканале TV3.
Что касается начавшихся переговоров между РФ и США, он отметил, что они будут трудными.
"Мы не можем позволить агрессору взять что-то силой. Только потому, что он больше и сильнее. Мы не ожидали, что эти переговоры будут легкими", - сказал Звиедрис.
На вопрос о том, какой результат переговоров будет наихудшим для безопасности Латвии, глава SAB ответил, что нельзя заключать перемирие.
"Оно фактически замораживает текущую ситуацию. И в каком-то смысле развязывает России руки, чтобы она смогла передислоцировать войска. Должны быть условия, которые Россия примет, связанные с гарантиями безопасности", - считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия вскоре разместит военные силы в Беларуси, чтобы в следующем году вторгнуться в соседнюю с Беларусью страну НАТО. Зеленский заявил, что, по данным его разведки, на территории Беларуси разместятся 12-15 дивизий, или около 150 тысяч военнослужащих.
"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, - прокомментировал Звиедрис. - Она исходит от украинских служб безопасности. Возможно, она связана с учениями "Запад", запланированными Россией. Они регулярно проводятся на территории Беларуси".
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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