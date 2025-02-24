Видео Глава SAB: Россия не будет пытаться обострять ситуацию и нападать на НАТО в краткосрочной перспективе

Официальная позиция Латвии заключается в том, что Путин в данный момент не нападет ни на одну страну НАТО. Однако в докладе, рассекреченном датской военной разведкой незадолго до Мюнхенской конференции по безопасности, говорится, что, если война в Украине будет заморожена, Россия может угрожать НАТО. Если альянс не будет перевооружаться такими же темпами, то, по оценкам разведки, Россия сможет начать реальную войну против нескольких стран в Балтийском регионе примерно через два года, а в течение пяти лет будет готова к крупномасштабной войне без участия США.

"Мы говорим о сценариях. На данный момент, учитывая, что у России есть возможность вернуться в цивилизованный мир, говорить с США, я не думаю, что она будет пытаться обострить ситуацию в краткосрочной перспективе", - заявил Звиедрис в интервью передаче Nekā personīga на телеканале TV3.

Что касается начавшихся переговоров между РФ и США, он отметил, что они будут трудными.