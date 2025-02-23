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Видео Зеленский рассказал, при каких условиях готов уйти в отставку

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы о том, какие гарантии ему нужны от президента США Дональда Трампа и готов ли он "отказаться" от президентства в Украине в обмен на мир.

Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, чтобы установить мир в Украине. Но также он не исключает, что таким образом удастся включить Украину в состав НАТО.

"Да, если это означает мир для Украины. Если вам действительно нужно, чтобы я покинул этот пост, я готов. Или можно поменять его на [вступление в] НАТО".

Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

Зеленский подчеркнул, что сосредоточен на том, как у Украины обстоит дело с безопасностью в данный момент, а не через 20 лет, и добавил, что не собирается быть у власти 10 лет.

Президент заявил, что НАТО - это "самый дешевый вариант" и что сегодня, независимо от того, поддерживает ли кто-то этот вопрос, "эта тема будет на столе гарантий безопасности и переговоров". Пока, по его словам, трудно предсказать, чем закончатся эти переговоры, но тема будет поднята. Президент добавил, что это будет обсуждаться с партнерами.

Зеленский отметил, что европейские партнеры Украины также должны принять участие в переговорах, поскольку его страна является частью Европы. По его мнению, также в переговорах должны участвовать и США, которые много помогали Украине, и Россия.

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Президент Украины заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что войну необходимо прекратить как можно скорее. В то же время он подчеркнул, что достижение мира с помощью силы означает, прежде всего, применение силы по отношению к России.

"В этом и заключается смысл выражения "мир через силу", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы Трамп был на стороне Украины, потому что Украине нужны гарантии со стороны США и Европы.

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