Видео Зеленский рассказал, при каких условиях готов уйти в отставку

Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, чтобы установить мир в Украине. Но также он не исключает, что таким образом удастся включить Украину в состав НАТО.

"Да, если это означает мир для Украины. Если вам действительно нужно, чтобы я покинул этот пост, я готов. Или можно поменять его на [вступление в] НАТО".

Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

"Are you ready to resign as President if it means peace for Ukraine?"

"Yes, if it means peace for Ukraine. Or I can exchange it for joining NATO," - President Zelenskyy.



A large conference by President Zelenskyy and other Ukrainian military and civilian leaders is taking place… pic.twitter.com/eJDutBr5cd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 23, 2025

Зеленский подчеркнул, что сосредоточен на том, как у Украины обстоит дело с безопасностью в данный момент, а не через 20 лет, и добавил, что не собирается быть у власти 10 лет.