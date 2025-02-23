Ранее об угрозах США сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд источников.

"Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) среди старых СМИ, распространяющих ложь", - написал Маск.

Киев отклонил первый проект соглашения, указав, что в него не включены гарантии безопасности для Украины.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Киев предоставил американским компаниям привилегированный доступ к природным ресурсам Украины в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине при его предшественнике Джо Байдене.

Украина, в свою очередь, хочет получить от США гарантии безопасности в обмен на ценные права на обширные природные ресурсы и полезные ископаемые. Киев требует вступления в НАТО или массированного развертывания западных войск и современного оборудования в рамках более широкого соглашения о прекращении огня с Россией.

Вопрос доступа Украины к терминалам Starlink компании SpaceX миллиардера Илона Маска прозвучал на переговорах после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальный проект соглашения. Этот вопрос был вновь поднят в четверг, когда специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог встретился с Зеленским во время визита в Киев, сообщил Reuters один из источников.

Источник сообщил, что в ходе встречи Украине сообщили, что ей грозит приостановка предоставления услуг Starlink, если она не достигнет соглашения по минералам, добавив, что это станет огромной потерей для Украины.

В пятницу, 21 февраля, президент Украины объявил, что команды США и Украины работают над соглашением, а Трамп заявил, что ожидает его скорого подписания.

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