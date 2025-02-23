Великобритания подготовила самый крупный пакет санкций против России с начала вторжения в Украину

"Сейчас самое время закрутить гайки в отношении путинской России", - заявил Лэмми. - "Завтра я планирую объявить о самом большом пакете санкций против России с первых дней войны, чтобы ослабить ее военную машину и сократить доходы, подпитывающие огонь разрушения в Украине".

"Это определяющий момент в истории Украины, Великобритании и Европы. Настало время Европе удвоить нашу поддержку Украине", - добавил он.

С начала войны Лондон уже ввел санкции против 1900 человек и организаций, связанных с правительством Путина.

Его санкции направлены против финансового, авиационного, военного и энергетического секторов России, в том числе путем замораживания активов банков, запрета на поездки и торговых ограничений.

На прошлой неделе страны ЕС согласовали новый раунд санкций, включая запрет на импорт российского алюминия, который будет официально принят в понедельник.

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