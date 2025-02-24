Война в цифрах: как изменилась Украина за три года

На вопрос о потерях во время войны, и, в частности, о заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что Украина потеряла 400 тысяч солдат, президент Зеленский заявил, что количество погибших украинских военных составляет 45 100 человек.

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Год назад президент Зеленский говорил о 31 тысяче погибших военных.

Еще 390 тысяч — это случаи ранений, которых, по словам Зеленского, больше, чем пострадавших людей, потому что один человек мог получить несколько ранений.

Переселенцы внутри Украины

По данным министерства социальной политики, к началу декабря 2024 года в Украине было зарегистрировано 4,9 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Из них 3,6 млн — это люди, ставшие переселенцами после начала полномасштабного вторжения.

2,5 млн из них не могут вернуться в свои дома, поскольку их жилье либо разрушено, либо расположено в зоне активных боевых действий, либо находится на временно оккупированной территории.

Фото: BBC

По состоянию на январь 2025 года помощь от государства получали 1,2 млн временно перемещенных лиц.

На выплаты им в 2024 году было выделено 57,6 млрд гривен (1,38 млрд долларов) — в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения.

Украинцы за границей

По данным Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев (УВКБ ООН), на середину января 2025 года в мире зарегистрировано почти 6,9 млн беженцев из Украины. Из них 6,3 млн оказались в Европе.