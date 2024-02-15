Сейм утвердил на должность судьи Конституционного суда Мартиньша Митса

Как после утверждения Митс сообщил агентству LETA, он завершит текущие дела в ЕСПЧ и приступит к работе в КС в сентябре этого года.

Ранее выдвижение Митса на этот пост поддержали юридическая комиссия Сейма и Совет по юстиции.

Митс имеет докторскую степень в области международного публичного права, а с 2015 года является судьей ЕСПЧ. В КС он займет место судьи Гунара Кусиньша, срок полномочий которого истекает 19 февраля 2024 года.

В состав КС входят семь судей, которые утверждаются Сеймом. 24 апреля этого года истекает также срок полномочий председателя КС Алдиса Лавиньша, и на эту должность также будет выдвинут новый кандидат.

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