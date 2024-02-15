"Ничто не указывает на взрыв": Швеция отказалась возобновлять расследование гибели парома "Эстония"

Предварительное расследование о том, является ли гибель парома следствием преступления, было закрыто в 1997 году. Решение о закрытии предварительного расследования было обжаловано старшим прокурором. Но в 1999 году генеральный прокурор Швеции принял решение не возобновлять предварительное расследование в связи с истечением срока давности.

Один из спасательных кругов с парома "Эстония", который был найден на финском пляже. Фото: facebook.com

Паром "Эстония" затонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года, когда следовал из Таллинна в Стокгольм.

По официальной версии, которая стала результатом работы международной комиссии, судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовую подъемную часть, в результате чего в грузовой отсек хлынула вода.

Место затопления совместным решением Швеции, Эстонии и Финляндии было объявлено морским захоронением. Но в 2021 году парламент Швеции поддержал предложение правительства внести изменения в закон о статусе морского захоронения, чтобы разрешить погружения в этом районе. В 2022 году специалисты из Эстонии, Швеции и Финляндии обследовали затонувший паром.

В июле 2022 года со дна была поднята носовая аппарель "Эстонии". Тогда же эксперты Таллиннского технического университета заявляли, что считают крайне вероятным сценарий, при котором повреждения правого борта парома возникли при столкновении с морским дном.

Гибель парома "Эстония" - крупнейшая в современной истории Швеции морская катастрофа, которая унесла жизни 852 человек. Спастись удалось лишь 137 пассажирам. Большинство жертв были жителями Швеции - 501 человек.

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