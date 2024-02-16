Видео ⟩ Похищение и убийство женщины в Саулкрасты: в Украине задержаны еще двое подозреваемых

В рамках уголовного дела двое граждан России - Сергей Алексеев 1956 года рождения и его сын Михаил Алексеев 1984 года рождения - обвиняются в захвате заложницы в составе организованной группы с тремя гражданами Украины, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и в попытке "принудить лицо к совершению действий, поставив это условием его освобождения". Двое мужчин также обвиняются в подготовке к завладению имуществом заложницы путем обмана через злоупотребление доверием.

Оба мужчины были задержаны полицией в сентябре 2022 года. Они являются гражданами России, имевшими статус беженцев в Латвии.

В ходе досудебного расследования установлено, что летом 2019 года у обвиняемых возник умысел завладеть долями в жилом комплексе общей стоимостью 3,7 миллиона евро. Реализуя свой преступный замысел, обвиняемые похитили совладелицу жилого комплекса Ирину Минвалееву, гражданку Беларуси 1979 года рождения, и заставляли ее подписать договор дарения, по которому она передаст жилой комплекс в дар организации Latvijas atjaunošanas biedrība, руководителем которой был один из мужчин. Минвалеевой пообещали, что если она это сделает, то будет освобождена.

В последний раз женщину видели в Саулкрасты на территории жилого комплекса SunRepublic, сообщила тогда полиция.