Видео ⟩ Похищение и убийство женщины в Саулкрасты: в Украине задержаны еще двое подозреваемых

В 2019 году организованная группа в Саулкрасты похитила гражданку Беларуси с целью получения финансовой выгоды, а затем убила ее. В 2022 году Государственная полиция арестовала за это преступление двоих мужчин. Благодаря успешному сотрудничеству с Национальной полицией Украины в конце января этого года в Украине были задержаны еще двое подозреваемых, сообщает Госполиция.
Как сообщалось, в Рижском окружном суде рассматривается уголовное дело против организованной группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты путем захвата и последующего убийства заложницы. Суд продолжит рассмотрение дела 26 февраля.
3 октября 2019 года в Саулкрасты пропала гражданка Республики Беларусь 1979 года рождения. Полиция объявила женщину в розыск, начала масштабное расследование и установила, что в отношении пропавшей без вести было совершено уголовное преступление.
Полиция установила, что группа лиц ранее планировала совершить преступление против женщины. Готовясь к похищению, эти лица, а именно двое граждан России, проживающих в Латвии, также вовлекли в совершение преступления троих граждан Украины.
В ходе следствия была получена информация о том, что женщина была похищена с целью получения финансовой выгоды путем овладения принадлежащим ей жилым комплексом SunRepublic, используя поддельную доверенность. Один из преступников представился потенциальным покупателем квартиры и устроил встречу с владелицей, во время которой ее похитили.
После похищения женщину держали в плену, но план преступников по хищению ее имущества провалился, и женщину убили.
В рамках уголовного дела двое граждан России - Сергей Алексеев 1956 года рождения и его сын Михаил Алексеев 1984 года рождения - обвиняются в захвате заложницы в составе организованной группы с тремя гражданами Украины, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и в попытке "принудить лицо к совершению действий, поставив это условием его освобождения". Двое мужчин также обвиняются в подготовке к завладению имуществом заложницы путем обмана через злоупотребление доверием.
Оба мужчины были задержаны полицией в сентябре 2022 года. Они являются гражданами России, имевшими статус беженцев в Латвии.
В ходе досудебного расследования установлено, что летом 2019 года у обвиняемых возник умысел завладеть долями в жилом комплексе общей стоимостью 3,7 миллиона евро. Реализуя свой преступный замысел, обвиняемые похитили совладелицу жилого комплекса Ирину Минвалееву, гражданку Беларуси 1979 года рождения, и заставляли ее подписать договор дарения, по которому она передаст жилой комплекс в дар организации Latvijas atjaunošanas biedrība, руководителем которой был один из мужчин. Минвалеевой пообещали, что если она это сделает, то будет освобождена.
В последний раз женщину видели в Саулкрасты на территории жилого комплекса SunRepublic, сообщила тогда полиция.
Поняв, что заложница не выполнит требования мужчин, Алексеевы решили ее убить. Они отвезли заложницу в неустановленное следствием место, вырыли яму и стали ее душить. Когда заложница умерла, мужчины бросили ее в яму и закопали.
У Алексеевых были водительские права и паспорт убитой Минвалеевой, и мужчины решили, что попытаются найти нотариуса, который оформит поддельную доверенность, чтобы получить право на имущество. Обвиняемые договорились с гражданином Украины об изготовлении поддельной доверенности. Доверенность была отправлена в Латвию через международную логистическую компанию DHL, и Государственная полиция ее изъяла.
Комплекс SunRepublic представляет собой участок площадью 2,5 гектара с семью четырехэтажными домами на 123 квартиры.
В уголовном процессе на основании соглашения о создании совместной следственной группы между Латвийской Республикой и Украиной осуществлялось сотрудничество с Национальной полицией Украины, в результате которого трое граждан Украины были признаны подозреваемыми.
29 и 30 января 2024 года Национальная полиция Украины задержала двоих подозреваемых граждан Украины, а еще один сообщник уже скончался. Поэтому все подозреваемые по этому делу задержаны.
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.
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