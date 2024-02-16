Первоначально Служба госбезопасности рекомендовала не разрешать мероприятие, однако, принимая во внимание латвийское законодательство, Конституцию и международное право, которые предусматривают свободу собраний, в том числе возможность выражать мнения, которые могут быть неприемлемы для большинства общества, и проанализировав возможности полиции по обеспечению общественного порядка, Ланге принял решение не запрещать мероприятие.

Он не раскрыл, каковы были аргументы органов безопасности, но добавил, что правоохранительные органы указали на риски.

В субботу, 17 февраля, в 13:00 группа активистов проведет в Риге шествие в поддержку Палестины.

Участники шествия планируют пройти от Домской площади по улице Екаба до площади Независимости. Цель мероприятия - выразить солидарность с палестинским народом. В мероприятии могут принять участие до 100 человек.

Как сообщалось, 7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Большинство жертв были мирными жителями, и лишь несколько десятков - солдатами. Террористы также захватили заложников, которых вывезли в сектор Газа.

В ответ на нападение израильская армия нанесла удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию, направленную на уничтожение террористической организации ХАМАС.

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