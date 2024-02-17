Вышла из школы и пропала: полиция ищет девушку

Сотрудники Южноземгальского участка полиции разыскивают пропавшую Элину Анну Аболу 2003 года рождения, которая 16 февраля этого года выехала из школы в Алуксне в Ригу, и до сих пор местонахождение девушки неизвестно.
Приметы: рост 166 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. На девушке было зеленое пальто с капюшоном, черные брюки, белые ботинки, розовая шапка. С собой у нее была большая зеленая сумка и еще одна сумка поменьше.
Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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