Сын экс-главы Youtube найден мертвым. Возможная причина - передозировка наркотиков

Студент первого курса Калифорнийского университета был найден мертвым во вторник в своей комнате общежития в студенческом городке университета, подтвердил агентству People представитель школы.

Тропер был обнаружен без признаков жизни во вторник, примерно в 16:23, по местному времени, рассказала представитель университета телеканалу NBC. Были вызваны спасательные службы, которые приняли "меры по спасению жизни", но безрезультатно.

Хотя источники в полиции рассказали People, что причина смерти неизвестна, бабушка Тропера Эстер Воджитски открыла, что семья считает, что подросток умер от передозировки наркотиками.

"Он употреблял наркотики, и мы не знаем, какие именно... Одно мы знаем - это были наркотики", - рассказала она.

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