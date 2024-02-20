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Премьер Финляндии: действия Орбана помогают Путину

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Фото: AFP/SCANPIX

То, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает в отношении Швеции - это помощь Владимиру Путину, сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Нет никаких оснований для того, чтобы блокировать вступление Швеции в НАТО", - подчеркнул премьер.

"Швеция готова, она соответствует всем критериям. То, что делает Венгрия, недопустимо. Нам Швеция нужна в НАТО уже в этом году, чтобы гарантировать безопасность Балтийского моря", - отметил Орпо.

Отвечая на вопрос, является ли Орбан союзником Путина, финский премьер сказал: "То, что он делает в отношении Швеции - это помощь Путину".

Такая помощь может быть осознанной, допустил Орпо, признав, что не знает, в чем мотивация Орбана.

Венгрия - единственная страна НАТО, не поддержавшая присоединение Швеции к альянсу.

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