В этом году в Земессардзе подали заявки около 300 человек

"То, что Россия сделала за последние годы и продолжает делать с украинским народом, является самым большим стимулом для вступления. Это забота о своей безопасности и безопасности своей семьи, может быть, это гнев на то, что мы видим у наших границ", - сказал Пуданс, комментируя желание людей вступать в Земессардзе.