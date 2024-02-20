В этом году в Земессардзе подали заявки около 300 человек

Почти 300 кандидатов подали заявки на вступление в Земессардзе в этом году, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" командующий Земессардзе, бригадный генерал Каспар Пуданс.
Большинство кандидатов - из Риги, добавил он. В настоящее время на службу приняты около 150 новых земессаргов.
Пуданс признал, что значительная часть кандидатов подала заявления на фоне происходящего в мире, войны, развязанной Россией в Украине.
"То, что Россия сделала за последние годы и продолжает делать с украинским народом, является самым большим стимулом для вступления. Это забота о своей безопасности и безопасности своей семьи, может быть, это гнев на то, что мы видим у наших границ", - сказал Пуданс, комментируя желание людей вступать в Земессардзе.
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