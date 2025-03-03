В ночь с субботы на воскресенье в Елгавском крае на автодороге А8 произошла трагическая авария, в результате которой погиб человек, сообщает Государственная полиция.
Видео ⟩ В Елгавском крае BMW врезалась в дорожный барьер: один человек погиб, трое пострадали
Стражи порядка сообщают, что 2 марта в 0:50 в Ценской волости Елгавского края на автодороге А8, по имеющейся у полиции информации, водитель BMW съехал с проезжей части и врезался в дорожный барьер безопасности.
В результате аварии пострадали три человек, один погиб.
Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
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