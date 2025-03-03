В свою очередь издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщает, что погибли два человека, а еще 25 пострадали. У 15 пострадавших - серьезные травмы.

Водитель автомобиля задержан. Более подробная информация о задержанном не предоставляется.

Инцидент произошел на главной площади города, где в тот момент проходило карнавальное шествие.

Полиция призвала жителей избегать центра Мангейма и оставаться в помещениях.

Стражи порядка ситуацию оценили как "опасную для жизни".

Несмотря на то, что водитель автомобиля задержан, почти все улицы в центре города закрыты, а на всех улицах и мостах, ведущих из центра города, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием полицейские осуществляют контроль документов водителей.

Над городом кружит вертолет, сообщает Bild.

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