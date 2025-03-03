Предприниматель Угис Таборс в понедельник, 3 марта, отказался давать показания по уголовному делу против бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса, поскольку вместе с Римшевичем он обвиняется по другому уголовному делу.
Бизнесмен Таборс отказался давать показания по делу о взятках Римшевича и Мартинсонса
В понедельник Рижский окружной суд продолжил рассмотрение апелляций Римшевича и Мартинсонса на решение суда первой инстанции, который признал их виновными в преступлениях, связанных со взяточничеством, и приговорил к реальным срокам лишения свободы.
На слушаниях планировалось допросить Таборса, который был свидетелем со стороны обвинения.
Таборс воспользовался своим правом не давать показания, указав, что в этом случае он будет свидетельствовать против себя, так как вместе с бывшим президентом Банка Латвии обвиняется по другому уголовному делу - о попытке добиться ложных показаний по этому делу.
Следующее слушание назначено на 12 марта.
На предыдущем слушании один из свидетелей, Александр Мельник, был допрошен по ряду технических вопросов, включая платежи, произведенные в 2010 году.
В 2023 году Рижский районный суд в Юрмале признал Римшевича и Мартинсонса виновными в преступлениях, связанных со взяточничеством. Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и пробационному надзору на один год. Суд также постановил конфисковать имущество Римшевича, в том числе несколько объектов недвижимости в Гаркалнской волости, квартиру в Юрмале и недвижимость в Вентспилсском крае.
Мартинсонса суд приговорил к пяти годам лишения свободы и взысканию более 150 тысяч евро. На принадлежащее Мартинсонсу предприятие MM Investīcijas наложены принудительные меры в размере 3,1 млн евро.
Суд также принял решение просить Госполицию начать уголовный процесс против члена правления Trasta komercbanka (TKB) Виктора Зиемелиса за дачу ложных показаний в суде.
Римшевич и Мартинсонс вину не признали.
Оба они были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в содействии взяточничеству.
Как сообщила прокурор Виорика Йиргена, KNAB возбудил дело по заявлению двух представителей Trasta komercbanka. Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы. По данным агентства LЕТА, это были бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер Игорь Буймистер.
Ранее к Римшевичу применялись такие меры пресечения, как запрет приближаться к определенным лицам - ему запретили встречаться с тогдашним чиновником LB и бывшим председателем Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, а также с Зиемелисом и Буймистером.
По данным прокуратуры, в 2010 году один из акционеров обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с FKTK, предложив ему взамен оплачиваемую поездку на Камчатку. В 2012 году этот акционер вместе с еще одним неоднократно обращался к Римшевичу с просьбой помочь в других вопросах, связанных с FKTK. В качестве оплаты Римшевич запросил 500 000 евро, которые нужно было выплатить двумя частями - до и после решения FKTK.
Прокурор сообщила, что Римшевич неоднократно консультировал акционера Trasta komercbanka, пытаясь повлиять на решения FKTK. В качестве одной из форм помощи, оказанной Римшевичем, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы, заданные FKTK в связи с ликвидностью банка и проблемами нерезидентов.
Хотя Римшевичу удалось повлиять на принятие FKTK решений, которые были очевидно благоприятны для Trasta komercbanka, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения. Однако, как пояснила прокурор, Римшевичу не удалось выполнить все, что от него требовалось, поэтому была выплачена только первая часть взятки - 250 000 евро. Мартинсонс выступал в этой преступной сделке в роли посредника и получил 10% от суммы взятки.
По дополнительным статьям Римшевичу и Мартинсонсу также была инкриминирована легализация полученных преступным путем средств в размере 250 тысяч евро.
Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой тайно стал. Обвинение связано со сделкой, в ходе которой официально принадлежащая Мартинсонсу компания MM Investīcijas приобрела недвижимость в Юрмале на улице Базницас, 2.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!