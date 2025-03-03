Бизнесмен Таборс отказался давать показания по делу о взятках Римшевича и Мартинсонса

Мартинсонса суд приговорил к пяти годам лишения свободы и взысканию более 150 тысяч евро. На принадлежащее Мартинсонсу предприятие MM Investīcijas наложены принудительные меры в размере 3,1 млн евро.

Суд также принял решение просить Госполицию начать уголовный процесс против члена правления Trasta komercbanka (TKB) Виктора Зиемелиса за дачу ложных показаний в суде.

Римшевич и Мартинсонс вину не признали.

Оба они были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в содействии взяточничеству.

Как сообщила прокурор Виорика Йиргена, KNAB возбудил дело по заявлению двух представителей Trasta komercbanka. Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы. По данным агентства LЕТА, это были бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер Игорь Буймистер.

Ранее к Римшевичу применялись такие меры пресечения, как запрет приближаться к определенным лицам - ему запретили встречаться с тогдашним чиновником LB и бывшим председателем Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, а также с Зиемелисом и Буймистером.