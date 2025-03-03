Президент США Дональд Трамп встретится в понедельник, 3 марта, со своими главными советниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть варианты дальнейшей политики в отношении Украины и, возможно, предпринять конкретные шаги, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновника администрации Трампа.
Трамп рассматривает варианты будущей политики в отношении Украины, сообщают СМИ
Один из вариантов - приостановить или отменить военную помощь США Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные при администрации Джо Байдена, сообщил газете чиновник, пожелавший остаться неизвестным.
Источники CNN между тем сообщают, что идет подготовка ко второму раунду переговоров между Россией и США. Первый состоялся 18 февраля в Эр-Рияде.
"По мнению опытных дипломатических наблюдателей, яростная перепалка президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была спланированным политическим ограблением, ловушкой, расставленной администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для того, что произойдет дальше", - говорится в сообщении CNN.
"Независимо от того, была ссора организована заранее или нет, Москва, которая на скандал в Белом доме отреагировала с нескрываемой радостью, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели", - отмечает CNN.
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