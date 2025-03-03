Трамп рассматривает варианты будущей политики в отношении Украины, сообщают СМИ

Один из вариантов - приостановить или отменить военную помощь США Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные при администрации Джо Байдена, сообщил газете чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Источники CNN между тем сообщают, что идет подготовка ко второму раунду переговоров между Россией и США. Первый состоялся 18 февраля в Эр-Рияде.

"По мнению опытных дипломатических наблюдателей, яростная перепалка президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была спланированным политическим ограблением, ловушкой, расставленной администрацией Трампа, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для того, что произойдет дальше", - говорится в сообщении CNN.

"Независимо от того, была ссора организована заранее или нет, Москва, которая на скандал в Белом доме отреагировала с нескрываемой радостью, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели", - отмечает CNN.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!