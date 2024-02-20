Фото ⟩ В Таллинне появились шокирующие плакаты

На рекламных стендах в районах эстонской столицы - Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ - показаны четыре вида разрушенной городской среды. Выставка задает вопрос -

за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем нестабильном мире?

Выставка будет открыта до 3 марта.

Фото: Выставка "Момент" на улицах Таллинна

"Размышляя о том, насколько нестабилен наш мир сейчас, я понял, что все окружающее воспринимаю как само собой разумеющееся. От свободы и независимости до еды на столе и крыши над головой. Есть за что быть благодарным", - сказала Парбус, объясняя контекст выставки.

Фото: Выставка "Момент" на улицах Таллинна

"Эти работы отражают виды, которых мы не видим в наших городских пейзажах. Насколько мы ценим те моменты, когда все хорошо?" - добавил Estookin.

Посмотреть выставку можно и онлайн.

Как пишет Rus.Postimees, старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Центристская партия) подвергла ее критике. По ее словам, размещать такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики неуместно.