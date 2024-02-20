Фото ⟩ В Таллинне появились шокирующие плакаты

В мире есть много вещей, за которые можно быть благодарными, о которых в повседневной жизни мы даже не задумываемся. Которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Художники Estookin и Ребека Парбус 19 февраля открыли выставку HETK ("Момент", "Мгновение"), которую может посмотреть каждый житель и гость Таллинна, сообщает Postimees.
На рекламных стендах в районах эстонской столицы - Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ - показаны четыре вида разрушенной городской среды. Выставка задает вопрос -
за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем нестабильном мире?
Выставка будет открыта до 3 марта.
Фото: Выставка "Момент" на улицах Таллинна
"Размышляя о том, насколько нестабилен наш мир сейчас, я понял, что все окружающее воспринимаю как само собой разумеющееся. От свободы и независимости до еды на столе и крыши над головой. Есть за что быть благодарным", - сказала Парбус, объясняя контекст выставки.
Фото: Выставка "Момент" на улицах Таллинна
"Эти работы отражают виды, которых мы не видим в наших городских пейзажах. Насколько мы ценим те моменты, когда все хорошо?" - добавил Estookin.
Посмотреть выставку можно и онлайн.
Как пишет Rus.Postimees, старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (Центристская партия) подвергла ее критике. По ее словам, размещать такую выставку накануне Дня независимости Эстонской Республики неуместно.
"Город Таллинн и лично я никогда не были против искусства, и в том числе искусства в городском пространстве, но всегда нужно учитывать различные аспекты и обстоятельства. Во-первых, учитывая то, что происходит в мире, наше общество уже психологически истощено, и подобные изображения не поддерживают и не оказывают положительного влияния на наше здоровье, а имеют обратный эффект", - считает центристка.
По ее мнению, такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди.
Старейшина считает, что такая выставка должна проходить в закрытых помещениях, например, в галереях, где можно было бы разместить дополнительную пояснительную информацию, и посетители заранее знали бы, что это за выставка. "Искусство, как известно, способствует улучшению психического здоровья, но в этот раз выставка не служит этой цели", - считает Юрченко.
24 февраля исполнится два года с начала российской преступной войны против Украины, в ходе которой российская армия уничтожила десятки украинских городов и сел.
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