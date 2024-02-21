"Нам сказали отступать, а сзади россияне". Киев расследует данные о расстреле украинских пленных под Авдеевкой

Решение оставить своих побратимов было не легким, но все понимали, что донести их им было не по силам.

«Там [большая] дистанция, полная темнота, разбитая дорога и постоянные обстрелы. А нести очень сложно, постоянно останавливаешься, люди скапливаются. Просто выбираешься, чтобы выжить», — объясняет Биляк.

Однако среди шестерых оставшихся был и Николай Савосик. Он не был ранен, но решил остаться и присмотреть за братьями по оружию. Возможно он полагал, что если сдаться в плен, то их оставят в живых.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC

Многие из группы Биляка, которые попытались выйти, так и не добрались до следующего пункта.

«Мы передвигались малыми группами, — рассказывает Биляк. — Километр по открытой местности. Противник открыл огонь — минометы, танки, артиллерия, ночные дроны-камикадзе — из всего сразу».

Группу, шедшую за Виктором, накрыл снаряд. Никто из них не выжил.

«Их убили россияне»

Пока Виктор и другие пытались добраться до основных позиций в Авдеевке, тяжелораненым на опорном пункте «Зенит» оставалось только мучительное ожидание.

Они начали звонить своим родственникам и рассказывать им о происходящем.