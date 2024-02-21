Украинские власти расследуют случай возможного расстрела украинских военнопленных российскими войсками в Авдеевке, которая на прошлой неделе перешла под контроль армии РФ. Шесть тяжелораненых солдат остались в опорном пункте "Зенит" после отхода украинских войск: по сведениям родственников и украинских военных, они намеревались сдаться в плен. Однако позднее российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором можно увидеть, предположительно, тела этих военных, которые были опознаны их близкими.
"Нам сказали отступать, а сзади россияне". Киев расследует данные о расстреле украинских пленных под Авдеевкой
Чтобы установить последовательность тех трагических событий, Би-би-си поговорила с родственниками этих военных, считающихся погибшими, а также с военнослужащими, которые были на «Зените».
Их рассказы дают сведения не только о возможном военном преступлении, совершенном российскими военными, но и создают картину хаотичного отхода украинских войск, что, по всей видимости, привело к многочисленным потерям среди личного состава.
Еще за пару недель до выхода из Авдеевки, о котором было объявлено 17 февраля, военнослужащие на опорном пункте «Зенит» говорили своему командованию о необходимости срочного отступления. Виктор Биляк из 110-й Отдельной механизированной бригады, который находился на «Зените», рассказывает, что солдаты даже заявляли об отказе от службы в роте.
«Я не знаю, что делать»
Когда пришло указание отходить с боем, было слишком поздно — их позицию уже окружили.
Военный медик Иван Житник написал 13 февраля своему зятю Дмитрию: «Нам сказали отступать, а сзади [россияне]. Я не знаю, что делать. Я в шоке».
Первая группа, которая пыталась выбраться, фактически должна была уничтожить противника и обеспечить проход для остальных. «Это были самые смелые солдаты», — вспоминает Виктор Биляк. В эту первую группу попали Иван Житник, а также его сослуживец Андрей Дубницкий. Они тогда еще не знали, что окажутся в числе шестерых солдат, брошенных на «Зените».
Их группа выдвинулась в ночь с 13-го на 14-е февраля. «Как только вышли, они столкнулись с противником, — рассказывает Биляк. — Завязалась перестрелка, и их жестко накрыло артиллерией». Группа была вынуждена повернуть назад. Из десяти вернулись на базу только трое, включая Житника и Дубницкого.
Но Иван был тяжело ранен. По дороге он упал в поле и лежал там без движения. Уже после рассвета его товарищи с «Зенита» вышли его спасать.
Виктор Биляк и еще трое солдат положили Ивана на носилки и потащили под беспрерывным минометным обстрелом. Одна из мин разорвалась рядом с Виктором: он получил ранение и был вынужден вернуться на базу. Его заменил Георгий Павлов, который впоследствии оказался в числе шестерых брошенных военнопленных.
Ивана донесли до «Зенита», но все спасавшие его военные к тому времени были серьезно ранены.
«Раненых оставляйте»
По словам родственников, командование обещало эвакуацию раненых, но соответствующая группа так и не прибыла. Когда Иван по рации вышел на связь, чтобы узнать, когда их вывезут, ему сказали выходить самостоятельно. «А как же раненые?», — спросил он. «Раненых оставляйте», — ответил начальник штаба.
«Этот разговор слышали все по рации», — говорит Виктор Биляк.
В итоге пять раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно, включая Ивана Житника, Андрея Дубницкого и Георгия Павлова, остались на опорном пункте.
Решение оставить своих побратимов было не легким, но все понимали, что донести их им было не по силам.
«Там [большая] дистанция, полная темнота, разбитая дорога и постоянные обстрелы. А нести очень сложно, постоянно останавливаешься, люди скапливаются. Просто выбираешься, чтобы выжить», — объясняет Биляк.
Однако среди шестерых оставшихся был и Николай Савосик. Он не был ранен, но решил остаться и присмотреть за братьями по оружию. Возможно он полагал, что если сдаться в плен, то их оставят в живых.
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Многие из группы Биляка, которые попытались выйти, так и не добрались до следующего пункта.
«Мы передвигались малыми группами, — рассказывает Биляк. — Километр по открытой местности. Противник открыл огонь — минометы, танки, артиллерия, ночные дроны-камикадзе — из всего сразу».
Группу, шедшую за Виктором, накрыл снаряд. Никто из них не выжил.
«Их убили россияне»
Пока Виктор и другие пытались добраться до основных позиций в Авдеевке, тяжелораненым на опорном пункте «Зенит» оставалось только мучительное ожидание.
Они начали звонить своим родственникам и рассказывать им о происходящем.
Иван смог дозвониться до своей сестры Екатерины. По социальным сетям разошлось ее видео, на котором она, рыдая, спрашивает брата, как их могли бросить.
Пресс-служба 110-й бригады распространила сообщение, в котором сказано, что из-за полного окружения опорного пункта «Зенит», украинские военные обратились к «организациям, которые ведут переговоры с вражеской стороной по поводу обмена пленных», чтобы те оказали помощь украинским тяжелораненым.
По их сообщению, российская сторона согласилась их эвакуировать, а в дальнейшем обменять.
Эта информация была передана Ивану и остальным на «Зените». Им было дано указание не оказывать сопротивления и спасать свои жизни, но они особо не верили, что россияне оставят раненых в живых.
Официальные российские власти не комментировали этот инцидент.
15 февраля в 11:15 Инна Павлова получила сообщение от своего сына Георгия: «Мам, россияне знают, что мы тут сами». Больше он на связь не выходил.
В это же время Ивану удается дозвониться до своего зятя Дмитрия. Во время разговора российские солдаты заходят к ним в помещение. Дмитрий записывает видеозвонок, и на записи можно слышать голоса. «Они уже зашли, Ваня?», — спрашивает Дмитрий. «Да», — тихо отвечает Иван.
Дмитрий в этот момент остановил запись, но звонок еще длился пару минут. Он попросил Ивана передать трубку россиянам, чтобы он мог их попросить не убивать парней, но только услышал голос: «Выключи телефон».
Родственники солдат были уверены, что их взяли в плен. «Они не сопротивлялись, — говорит сестра Ивана Житника Екатерина. — Они отложили автоматы. Ничего при них не было. Ваня только попросил взять воду».
На следующий день они увидели в сети шокирующее видео, опубликованное в российских каналах. Они опознали бездыханные тела в луже крови. Иван лежал, прижав пластиковую бутылку от воды, которую он захватил с собой. Жена Андрея Дубницкого опознала его по татуировке на руке. Мама Георгия Инна Павлова также не сомневается, что солдат, снятый со спины, — это его сын.
Убийство военнопленных считается военным преступлением. Но родственники также винят и украинских военных в гибели своих близких. «Их убили россияне, — сказала Инна Павлова, — с подачи нашего военного руководства».