В белорусской тюрьме умер политический активист Игорь Ледник

"Бывший член Социал-демократической партии Беларуси, активист и журналист Игорь Ледник скончался в тюрьме в возрасте 64 лет", - сообщает политическая организация в Telegram. Это заявление подтвердила правозащитная организация "Вясна".

Ледник был арестован в 2022 году и приговорен к трем годам лишения свободы за "клевету" на диктатора в статье, опубликованной в социал-демократической газете.

По данным партии, за время заключения его здоровье значительно ухудшилось. У Ледника было заболевание сердца, и он перенес операцию из-за проблем с сосудами и кишечником, однако партия не сообщила, стало ли это причиной смерти и не назвала точную дату смерти.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проживающая в изгнании в Литве, обвинила в смерти Ледника белорусские власти и назвала ее "несправедливостью и невероятной трагедией".

"Режим убивает в тюрьмах белорусов, которые хотели изменить жизнь в своей стране к лучшему", - написала Тихановская в Telegram.

В прошлом месяце в колонии от пневмонии скончался еще один оппозиционер, Вадим Храсько. Правозащитные группы сообщают, что в тюрьме он не получил необходимой медицинской помощи.

С 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули массовые протесты после президентских выборов, власти начали активно репрессировать оппонентов Лукашенко. По данным "Вясны", в Беларуси более 1400 политзаключенных.

В январе Запад осудил Беларусь за серию рейдов, в ходе которых, по словам правозащитных групп, службы безопасности задержали или допросили более 150 человек. Обыски прошли накануне так называемых парламентских выборов, ожидаемых 25 февраля.

Тихановская сообщила, что еще десять политзаключенных страдают от проблем со здоровьем и находятся в ужасных условиях. "Мы должны объединить усилия, чтобы добиться их освобождения как можно скорее", - подчеркнула Тихановская.

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