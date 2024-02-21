Как на латышском правильно называть аэрогриль? Отвечает Центр госязыка

Центр государственного языка в своем профиле в социальных сетях на этой неделе обратил внимание на название аэрогриля (air fryer - на английском).

Интернет-магазины называют их taukvāres katli, а пользователи Сети - просто karstā gaisa friteris.

Как поясняют в Центре государственного языка, используемые сейчас на практике термины либо являются дословным переводом с английского языка, либо не соответствуют способу приготовления пищи.

Так, в конце 2023 года комиссия по терминологии Латвийской академии наук утвердила термин gaisa cepamkatls (аэрогриль, аэрофритюрница).

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