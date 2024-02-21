От Сони Ганди до Юлии Навальной. Жены политиков, которые продолжили дело мужей

Исабель Перон: третья жена дважды президента, вице-президент, президент, изгнанница

Исабель Перон Фото: Universal History Archive

Самой известной из трех жен президента Аргентины Хуана-Доминго Перона была его вторая жена, Эва, она же Эвита.

Однако на самую вершину власти взошла не она, а ее преемница, Мария Эстела Мартинес Картес, которая в начале своей карьеры была танцовщицей и приняла в качестве сценического имени имя своей святой – Исабель.

Со своим будущим мужем, который был старше ее более чем на 30 лет, она познакомилась в Панаме. Там политик жил в изгнании, после того, как был свергнут в результате военного переворота, а она выступала в ночном клубе.

Поначалу она стала его секретарем, а потом вышла за него замуж.

Перон вернулся из ссылки в Аргентину в 1973 году. На президентских выборах в сентябре этого же года Перон выдвинул свою кандидатуру вместе с Исабель в качестве своего вице-президента.

Аргентинцы называли ее Исабелита (Маленькая Исабель), хотя она и не стала такой же народной любимицей, как вторая жена Перона Эва (Эвита), которую многие и по сей день помнят и любят за ее работу на благо самых бедных слоев населения.

Фото: Gianni Ferrari

Исабель Перон была назначена президентом в июле 1974 года, после смерти мужа. Таким образом она стала первой в мире женщиной-президентом государства, хотя и не побеждала на всеобщих выборах.