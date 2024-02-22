В Огре началась "эпидемия" одеколона. Его покупает даже молодежь

Передача убедилась, что в магазине Mego на улице Сколас продают несколько очень дешевых одеколонов и лосьонов. Самый популярный - лосьон после бритья за 1,49 евро с 60% содержанием алкоголя.

"Сегодня каких штук 50 продала. Покупают бомжи, но есть и те, у кого деньги имеются, работают, но они пьют это", - рассказала работница магазина.

Работница не отрицает, что непредусмотренную для питья жидкость приобретают и подростки возрастом около 20 лет и моложе. Детям она этот товар не продает.

Опрошенные на улицах Огре жители употребление средств гигиены сильно осудили.

Огрская дума указывает, что нельзя указывать торговцам, чем торговать, если речь идет о легальных товаров, но призывает торговцев задуматься, стоит ли торговать чем-то таким, что, очевидно, не приобретается для предусмотренной цели.

Кроме того, муниципальных стражей порядка попросили проконтролировать, чтобы в публичных местах не пили одеколон.

Bez tabu связалась с сетью магазинов Mego