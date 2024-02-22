В Огре началась "эпидемия" одеколона. Его покупает даже молодежь

В огрском магазине Mego особо излюбленными стали одеколоны. Некоторые жители даже встревожены в связи с их доступностью молодежи, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.
Передача убедилась, что в магазине Mego на улице Сколас продают несколько очень дешевых одеколонов и лосьонов. Самый популярный - лосьон после бритья за 1,49 евро с 60% содержанием алкоголя.
"Сегодня каких штук 50 продала. Покупают бомжи, но есть и те, у кого деньги имеются, работают, но они пьют это", - рассказала работница магазина.
Работница не отрицает, что непредусмотренную для питья жидкость приобретают и подростки возрастом около 20 лет и моложе. Детям она этот товар не продает.
Опрошенные на улицах Огре жители употребление средств гигиены сильно осудили.
Огрская дума указывает, что нельзя указывать торговцам, чем торговать, если речь идет о легальных товаров, но призывает торговцев задуматься, стоит ли торговать чем-то таким, что, очевидно, не приобретается для предусмотренной цели.
Кроме того, муниципальных стражей порядка попросили проконтролировать, чтобы в публичных местах не пили одеколон.
Bez tabu связалась с сетью магазинов Mego
"В магазинах Mego по всей Латвии очень разнообразный ассортимент продуктов и товаров, чтобы они подходили людям с разным уровнем доходов и отвечали их ежедневным нуждам. В сегменте продуктов есть и одеколоны, которые предприятие включил в спектр товаров как средство гигиены, и наши клиенты покупают и используют их для этих целей.
Нам очень жаль слышать, что покупатели, возможно, используют отдельные продукты в непредназначенных для этого целях. Однако мы не можем контролировать каждого покупателям, нам это даже запрещено законом. Правильное употребление продуктов - ответственность каждого покупателя. Кроме того, исключив из спектра продуктов один продукт гигиены, есть возможность того, что люди, использующие какие-то продукты в непредназначенных для этого целях, приобретут другие.
Предприятие постоянно работает над просвещением покупателей, оценкой продукции и возможной заменой ее на альтернативную. Кроме того, мы решительно выступаем против чрезмерного употребления алкоголя и за здоровый образ жизни и общество", - указали передаче представители торговой сети.
Глава клиники интенсивной терапии Рижской восточной клинической университетской больницы Роберт Сташинскис считает, что дешевые лосьоны осознанно производят и продают любителям алкоголя с низкими доходами.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!