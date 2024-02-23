Самая известная женская пара Латвии раскрыла детали о пополнении в семье

Участницы шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Сендия и Дануте, вместе планируя ребенка, изучают возможности медицинского оплодотворения за рубежом. Выходит, что расходы могут превышать 20 000 евро. Тем не менее обе настроены оптимистично и рассматривают различные варианты и предложения.
В ходе разговора пара признается, что они не думали о том, как должен выглядеть донор, но обе хотели бы, чтобы он был из Европы. Дамы узнают, что в Испании есть клиники, специализирующиеся именно на медицинском оплодотворении однополых пар, что привлекает их внимание. Оказывается, специальным методом можно использовать яйцеклетки двух женщин для зачатия совместного малыша.
Обсуждая возможные варианты донора, обе решают, что им не нужен анонимный донор спермы, а лучше самим выбрать наиболее подходящего кандидата.
Сендия говорит, что она даже не была бы против, если бы этот донор несколько лет спустя нашел ребенка: "Родителей никогда не бывает слишком много. Если они захотят каким-то образом соединиться через 18 лет, я буду только рада".
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