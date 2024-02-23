Видео ⟩ В центре Риги в городском канале утонул человек: подробности несчастного случая

Очевидцы видели, как мужчина пытался проверить свои физические возможности, прыгая по глыбам льда в городском канале. Это закончилось вполне предсказуемо, он упал в воду и уже не смог выбраться самостоятельно.

Прохожие заметили момент его падения в воду и попытались ему помочь, но, к сожалению, это не удалось, поскольку мужчина находился слишком далеко от берега, что потребовало привлечения спасателей.

"Прибыв на место, выяснилось, что человека больше не видно. Находившиеся рядом очевидцы указали примерное место, где его видели в последний раз", - рассказывает командир 1-го отделения VUGD Риги Агрис Асупс.

Врачи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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