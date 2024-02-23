Лиене Ушакова: "Женщины имитируют оргазм, потому что они дуры!"

"Я не понимаю, почему женщины это делают. Если тебе плохо, так и скажи!" - негодует мастер, на что Лиене отвечает: "А ты разве так не делала?".

"Когда я была молодой, в такие моменты у меня было недовольное выражение лица - я не считала, что должна притворяться ради парня", - говорит художница Дана Спрула.

"Молодые женщины, я думаю, не лгут, а просто молчат", - добавляет Лиене Ушакова.

"Но какова цель? В конце концов ни одному не хорошо, ни второму. Обмена энергией не произошло, хотя мужчина думает, что все получилось", - удивляется мастер.

"Печально. Женщины притворяются, что испытывают оргазм, потому что они дуры!"- резюмирует звезда шоу Лиене Ушакова.

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