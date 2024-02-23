Певице с латвийскими корнями из Израиля на "Евровидении" грозит дисквалификация

В этом году от Израиля на конкурсе "Евровидение" должна выступить певица Эден Голан с корнями из Латвии. Как уж сообщал RUS TVNET, дедушка Эден - легендарный фотокорреспондент латвийской газеты "Советская молодежь" Юрий Голан (Глаголев). Он окончил факультет журналистики МГУ, а после работал в газете и был тем самым корреспондентом, которому удалось прознать про спецрейс из Москвы в Ригу с Юрием Гагариным на борту и сделать уникальные фото. В 1976 году Юрий Голан эмигрировал из Латвии в Израиль.

Однако выступление 20-летний Эден Голан в финале конкурса в Швеции может не состояться: музыканты из нескольких стран, включая Исландию и Финляндию, обратились с призывом запретить Израилю участвовать в "Евровидении" из-за военных действий в секторе Газа.

Певица собиралась выступить с песней October Rain ("Октябрьский дождь"): именно в октябре боевики ХАМАС провели теракт на территории Израиля, за которым последовала масштабная контртеррористическая операция. Сейчас Европейский вещательный союз (EBU) оценивает песню на предмет политического контекста. Напомним, что по правилам конкурса политики на сцене не должно быть.

Сообщается, что это конфиденциальный процесс, в котором участвуют только представители EBU и израильская сторона. Конкурсные песни должны быть представлены до 11 марта. Если по каким-то причинам композицию отклоняют, страна может изменить текст или выставить другую песню.



Однако израильская сторона заявляет, что текст менять не будет - даже если из-за этого страну снимут с участия в "Евровидении". Официальной презентации песни еще не было.



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