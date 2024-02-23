Фото и видео ⟩ Напротив посольства Украины выступали латвийские поэты, в том числе и журналист TVNET

На чтениях звучали и стихи украинских авторов, и сочинения латышских авторов. Стихи читали Янис Элсбергс, Лиана Ланга, Ивета Шимкус, Кристиана Шукста, Том Трейбергс, Вайда Вовере, Элина Вендия Рибена, Алеся Лосева, Сандра Ратниеце, Дайнис Дейгелис и другие.

А в субботу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге пройдет акция памяти и поддержки "Путь света Украине", которую организует общество "Твои друзья".

Во время акции жителей призывают отправиться в символическое световое шествие в память о жертвах войны и выразить поддержку Украине в борьбе за ее свободу. Акция начнется в 18:00 на Домской площади и завершится шествием к памятнику Свободы.

Сбор на Домской площади начнется с 17:30, а в 18:00 состоится открытие акции вместе с представителями общества "Твои друзья", офицером штаба Земессардзе, майором Янисом Слайдиньшем и школьниками, организаторами акции "Школы за победу". В 18:05 начнется шествие от Домской площади до памятника Свободы. Акция завершится в 18:30 у памятника Свободы.

Во время светового пути жителей призывают использовать свои источники света - смартфоны, фонарики, свечи и другие. Кроме того, общество "Твои друзья" побуждает жителей Латвии 24 февраля зажечь в окнах своих жилищ источники света для светлой памяти жертв войны.

Каждый житель Латвии приглашен 24 февраля принять участие в организованном неправительственными организациями митинге "Вместе до победы!", который с 12:30 состоится у памятника Свободы, в Риге. В нем также будет работать мастерская окопных свечей "Твои друзья", будет доступен пункт передачи пожертвований, а также магазин даров памяти Украины и Латвии.

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