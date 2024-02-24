Видео ⟩ В ночь на субботу в Риге с рельсов частично сошел поезд с российским зерном

Представители Latvijas dzelzceļš (LDz) подтвердили агентству LETA, что во время сортировки вагонов должным образом не сработало автоматическое торможение, в результате чего группа вагонов не замедлилась должным образом и, медленно двигаясь, столкнулась с другим составом пустых вагонов, в результате чего часть вагонов частично сошла с рельсов.

В результате происшествия пострадавших нет, как нет и угрозы загрязнения окружающей среды.

Продолжается ликвидация последствий аварии и проводится детальное расследование обстоятельств, указали в LDz.

На доступных в соцсетях фотоматериалах видно, что с рельсов сошел поезд, в составе которого были вагоны с маркировкой российского предприятия "Русагротранс". По доступной на сайте предприятия информации, "Русагротранс" - оператор железнодорожной инфраструктуры, осуществляющий перевозки сельскохозяйственных и минеральных сыпучих грузов специальными вагонами-бункеровщиками.

"Русагротранс" осуществляет перевозки зерна и аналогичных грузов, масличных культур, сахара-сырца, жмыха, удобрений, глинозема, цемента и других сыпучих грузов. Компания имеет сеть из шести филиалов в России, расположенных в основных регионах выращивания и потребления зерновых культур. С 2021 года "Русагротранс" входит в состав крупнейшего российского зернового холдинга "Деметра-Холдинг", объединяя экспортные логистические и торговые активы.

Как уже сообщалось, Министерство земледелия представило на утверждение проект постановления, определяющего конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые будут запрещены к ввозу в Латвию из России и Беларуси.

Планируется, что в Латвию будет запрещен ввоз гороха, пшеницы, пшенично-ржаной смеси, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, зернового сорго, гречихи, проса, пшена и других зерновых продуктов российского и белорусского происхождения.

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