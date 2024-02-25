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Фото ⟩ На традиционной встрече со студентами премьер Эстонии заменила пиво на другой напиток

Limon.ee
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Margus Ansu

Традиционное распитие пива с представителями академических организаций прошло и в этот День независимости Эстонии. Однако, как и в прошлом году, в кружке премьер-министра страны Каи Каллас вместо алкогольного напитка оказалось нечто другое, пишет Limon.ee.

"Одна из действительно забавных традиций - это когда студенты приходят после поднятия флага во двор Дома Стенбока (резиденция Правительства Эстонской Республики и Госканцелярии - прим. ред.). Конечно, для того, чтобы зачитать премьер-министру речь, а затем вместе дружественно выпить полную кружку пива", - написала премьер-министр Кая Каллас в Instagram в День независимости страны 24 февраля.

Скриншот публикации.
Скриншот публикации. Фото: Kuvatõmmis Kaja Kallase Instagramist
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