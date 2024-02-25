Фото ⟩ На традиционной встрече со студентами премьер Эстонии заменила пиво на другой напиток

"Одна из действительно забавных традиций - это когда студенты приходят после поднятия флага во двор Дома Стенбока (резиденция Правительства Эстонской Республики и Госканцелярии - прим. ред.). Конечно, для того, чтобы зачитать премьер-министру речь, а затем вместе дружественно выпить полную кружку пива", - написала премьер-министр Кая Каллас в Instagram в День независимости страны 24 февраля.