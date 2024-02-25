Скончалась актриса Даугавпилсского театра Майя Корклиша

В заявлении Даугавпилсского театра говорится: "Майя была с Даугавпилсским театром с момента его восстановления в 1988 году, когда пришла сюда с только что созданным актерским курсом. Она стояла у истоков, помогала театру развиваться, была верна ему даже в самые тяжелые времена и бескорыстно, страстно делилась своими знаниями с будущими поколениями актеров. В одном из своих интервью Майя призналась: "Даугавпилсский театр - это вся моя жизнь, любовь всей моей жизни".

В Даугавпилсском театре Майя Корклиша своим талантом украсила большое количество постановок. На сцене и за кулисами она всегда была обворожительной, женственной, благородной, яркой и с неописуемой внутренней силой.

Майя Корклиша в моноспектакле Rūžys byudu golūs Фото: Džeina Saulīte

Она была преподавателем сценической речи для юных актеров, а также делилась своими знаниями и любовью к театру с детьми. С 2011 года Майя возглавляла детскую театральную студию "Арлекин". Ее целью было дать детям не только знания о театре, но и смелость раскрыться, и вместе они создавали захватывающие спектакли.

Портал TVNET выражает соболезнования родным, коллегам и друзьям актрисы и педагога.

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