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Тест с призом ⟩ Правда или миф? Проверьте свои знания о коллагене

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Prathankarnpap/Shutterstock

Слово "коллаген" в наши дни уже не является иностранным словом - все больше и больше людей говорят о его важности в уходе за красотой и улучшении общего состояния здоровья. Однако, как ни парадоксально, чем больше мы слышим о коллагене, тем больше мифов о нем возникает в обществе. Проверьте свои знания, выяснив, сможете ли вы отличить реальность от заблуждения, и получите подарочную карту от Apotheka.

Пройдите тест до 16 марта, регистрируйте свою электронную почту и участвуйте в конкурсе. 

17 марта мы выберем одного счастливого, который получит подарочную карту от Apotheka на 50 евро. 

Конкурс вышел в сотрудничестве с Apotheka.

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