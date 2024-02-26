Тест с призом ⟩ Правда или миф? Проверьте свои знания о коллагене

Слово "коллаген" в наши дни уже не является иностранным словом - все больше и больше людей говорят о его важности в уходе за красотой и улучшении общего состояния здоровья. Однако, как ни парадоксально, чем больше мы слышим о коллагене, тем больше мифов о нем возникает в обществе. Проверьте свои знания, выяснив, сможете ли вы отличить реальность от заблуждения, и получите подарочную карту от Apotheka.