Поправки к Закону о труде, внесенные в прошлом году Национальным объединением (НО), предусматривают существенно ограничить возможности требовать знания русского языка для выполнения трудовых обязанностей, за исключением ограниченного круга профессий.

В поправках Гревцова предложила распространить исключение также на профессии попутчиков в путешествиях, кондукторов и гидов, официантов, барменов, уличных, рыночных и магазинных продавцов, кассиров и продавцов билетов, а также другие профессии сферы торговли.

При необходимости депутаты смогут запросить юридическую оценку допустимости предложения, внесенного Гревцовой во время ее депутатского мандата.

Как сообщалось, предложенные НО и внесенные в Сейм поправки к Закону о труде призваны усилить использование государственного языка на рынке труда. Законопроект предусматривает, что знание русского может быть обязательным только для академического персонала университетов и других высших учебных заведений, архивистов и старших специалистов смежных профессий, а также писателей, журналистов и лингвистов.

В середине февраля Верховный суд отказался возбудить кассационное производство по уголовному делу, по которому Гревцову обвиняют в предоставлении Центризбиркому ложных сведений. Следовательно, вступает в силу решение Рижского городского суда, которым Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, в результате чего политик лишился и места в Сейме.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!