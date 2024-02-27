Марупская дума рассмотрит вопрос об освобождении от должности мэра Энце

В среду, 28 февраля, Марупская краевая дума рассмотрит вопрос об освобождении от должности председателя думы Андрея Энце (Латвийское объединение регионов), свидетельствует повестка дня заседания думы.
Как сообщалось, семь депутатов потребовали отставки Энце, которого Рижский районный суд признал виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшим серьезные последствия.
Приговор еще может быть обжалован.
Как заявил один из подписавших запрос депутатов Айвар Оситис ("Для развития Латвии"), хотя решение суда еще не вступило в силу, оно явно указывает на значительные риски потери доверия и репутационного ущерба, которые несовместимы с должностью председателя самоуправления.
"Высокомерие Энце и чувство неприкосновенности удивляют даже депутатов думы. Самоуправление Марупе - это не частная компания председателя думы, которой можно управлять как заблагорассудится, не принимая во внимание совершенные ранее грубые ошибки и нарушения. Мы, депутаты Марупской краевой думы, вынуждены еще раз публично требовать, чтобы Энце ушел с поста руководителя думы, поскольку такое решение будет в интересах всех жителей самоуправления", - сказал Осис.
Как сообщалось, 30 января Рижский районный суд признал бывшего представителя держателя долей капитала муниципального предприятия Бабитского края Babītes siltums, ныне председателя Марупской краевой думы Андрея Энце виновным в незаконной выплате компенсации за отпуск в размере 37 561 евро и оштрафовал его на 18 900 евро.
Суд также лишил Энце права занимать должности в государственных и местных органах власти в течение двух лет и полностью удовлетворил иск потерпевшего SIA Babītes siltums о возмещении материального ущерба в размере 37 561 евро.
Постановление районного суда может быть обжаловано в суде второй инстанции.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы дела Энце для уголовного преследования за злоупотребление служебным положением, которое привело к серьезным последствиям. Уголовный процесс был начат KNAB 4 ноября 2021 года.
Согласно полученным KNAB доказательствам, Энце, отозвав с должности члена правления муниципального предприятия, без законных оснований принял решение о выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск, несмотря на то, что регулирующая деятельность членов правления нормативная база не предусматривает их право на отпуск и компенсацию за неиспользованный отпуск. В результате предприятию Бабитского самоуправления был причинен материальный ущерб в размере 37 561 евро.
Согласно данным Firmas.lv, предприятие Babītes siltums зарегистрировано в 1993 году и в настоящее время полностью принадлежит Марупской краевой думе. С 2017 по 2020 год Babītes siltums работало с убытками. В 2021 году оборот предприятия составил 1,2 млн евро, прибыль - 35 058 евро.
В 2021 году Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) призвало тогдашнюю Бабитскую краевую думу устранить нарушения в Babītes siltums, которые были выявлены по итогам аудита на предприятии за 2017-2019 годы.
Аудиторы обнаружили существенные нарушения в работе предприятия - отсутствие среднесрочной стратегии, бюджетного планирования и контроля, надзора за закупками и др.
На основе отчета аудиторов VARAM сделало вывод, что нарушения в этот период допускало не только правление предприятия и держатель долей капитала - тогдашний председатель краевой думы Энце, но и Бабитская дума как участник общества капитала.
С 1 июля 2021 года в рамках административно-территориальной реформы Бабитский край вошел в состав Марупского края.
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