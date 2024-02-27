Марупская дума рассмотрит вопрос об освобождении от должности мэра Энце

Суд также лишил Энце права занимать должности в государственных и местных органах власти в течение двух лет и полностью удовлетворил иск потерпевшего SIA Babītes siltums о возмещении материального ущерба в размере 37 561 евро.

Постановление районного суда может быть обжаловано в суде второй инстанции.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы дела Энце для уголовного преследования за злоупотребление служебным положением, которое привело к серьезным последствиям. Уголовный процесс был начат KNAB 4 ноября 2021 года.

Согласно полученным KNAB доказательствам, Энце, отозвав с должности члена правления муниципального предприятия, без законных оснований принял решение о выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск, несмотря на то, что регулирующая деятельность членов правления нормативная база не предусматривает их право на отпуск и компенсацию за неиспользованный отпуск. В результате предприятию Бабитского самоуправления был причинен материальный ущерб в размере 37 561 евро.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие Babītes siltums зарегистрировано в 1993 году и в настоящее время полностью принадлежит Марупской краевой думе. С 2017 по 2020 год Babītes siltums работало с убытками. В 2021 году оборот предприятия составил 1,2 млн евро, прибыль - 35 058 евро.

В 2021 году Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) призвало тогдашнюю Бабитскую краевую думу устранить нарушения в Babītes siltums, которые были выявлены по итогам аудита на предприятии за 2017-2019 годы.

Аудиторы обнаружили существенные нарушения в работе предприятия - отсутствие среднесрочной стратегии, бюджетного планирования и контроля, надзора за закупками и др.

На основе отчета аудиторов VARAM сделало вывод, что нарушения в этот период допускало не только правление предприятия и держатель долей капитала - тогдашний председатель краевой думы Энце, но и Бабитская дума как участник общества капитала.

С 1 июля 2021 года в рамках административно-территориальной реформы Бабитский край вошел в состав Марупского края.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!