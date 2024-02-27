Даугавпилс: уровень воды в Даугаве приблизился к отметке желтого предупреждения

Со вчерашнего дня вода в реке поднялась более чем на метр. Колебания уровня воды связаны с интенсивным ходом ледяной шуги на Даугаве.

Предупреждения различных степеней опасности объявляются при приближении уровня воды к критической отметке, индивидуальной для каждой измерительной станции.

Желтое предупреждение в Даугавпилсе объявляется, когда уровень воды достигает 6 метров над нулевой отметкой станции. Это означает, что население должно быть информировано о потенциальном риске наводнения. При передвижении в зонах риска затопления следует проявлять осторожность. Находиться на льду очень опасно, уровень воды может резко измениться.

В настоящее время прямой угрозы для людей и зданий нет, но она может возникнуть, если уровень воды продолжит подниматься.

Муниципальные службы дежурят в круглосуточном режиме. Полиция самоуправления включила в маршруты патрулирования все потенциально опасные места затопления и регулярно информирует об итогах обследования подразделение гражданской обороны, коммунальные службы и руководство самоуправления.

Оранжевое предупреждение объявляется при подъеме уровня воды до 7,5 метра. До этого уровня осталось еще 1,76 метра.

Красное предупреждение объявляется, когда уровень воды достигает 8,80 метра выше нулевой отметки. При таком уровне воды уже происходит обширное затопление территорий, что угрожает людям, затрудняет передвижение и нарушает электро - и водоснабжение, телекоммуникационную связь, а жителей призывают покинуть находящиеся под угрозой территории.

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