В официальном письме комиссару ЕС, верховному представителю по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю евродепутат подчеркивает, что эффективный пакет санкций должен начать работать автоматически в случае нападения агрессора, чтобы не терять время на переговорах.

Иябс подчеркивает, что пакет превентивных санкций станет инвестицией в безопасность ЕС, поскольку так блок ясно выразит свою готовность защищать любое европейское государство-член ЕС в исключительных обстоятельствах. По его словам, случай Украины показывает, что ЕС должен обеспечить, чтобы такие люди, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не могли блокировать переговорные процессы и затягивать время, когда важна каждая минута.

"Если мы хотим, чтобы санкции были действительно эффективными, их следует согласовать сейчас, а в случае агрессии они должны вступить в силу немедленно", - подчеркивает депутат Европарламента.

Пакет, предложенный Иябсом, включает в себя как индивидуальные санкции против лиц, ответственных за нападение на государство-член ЕС, ограничения на финансовые операции и экономическую деятельность государства-агрессора, так и прекращение всех торговых соглашений и дипломатических отношений.

"Это можно рассматривать как своего рода "санкционную бомбу", которая будет ждать любого агрессора, осмелившегося атаковать одно из государств-членов ЕС", - отмечает Иябс.

Упомянутое предложение политик направил в официальном письме комиссару ЕС, верховному представителю по внешней политике и политике безопасности Боррелю, с просьбой срочно разработать пакет превентивных санкций на случай чрезвычайных ситуаций.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!