"Очевидно, что они уже имеют дело с альтернативными маршрутами, потому что начали прислушиваться к заявлениям Главного разведывательного управления [Минобороны Украины] и его руководителя о том, что существует избыточная структура, которая, видимо, будет ликвидирована", - сказала Гуменюк.

"Потому что в данном случае появление такой альтернативной дороги явно задумано как альтернатива", - добавила чиновница.

"Если она будет построена и введена в эксплуатацию, весьма вероятно, что так противник планирует обеспечить подкрепление и снабжение вооружением, боеприпасами и личным составом", - пояснила Гуменюк.

Отвечая на вопрос, как Украина сможет противостоять этим планам, Гуменюк сказала: "Мы неоднократно говорили, что в этой войне очень важно дальнобойное оружие. Почему? Потому что оно способно сорвать столь дальнобойные планы врага".

В ноябре прошлого года россияне объявили, что начинают строить железную дорогу из Ростова через оккупированные Мариуполь и Бердянск в Крым.

В настоящее время в этом направлении уже есть одна железнодорожная линия, но она находится в зоне досягаемости ВСУ.

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