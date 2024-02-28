Французская разведка полагает, что звезды Давида, нарисованные на стенах, были специальной операцией, проведенной русскоязычными молдаванами под руководством ФСБ.

По данным газеты Le Monde, которая цитирует другой документ DGSI, эти граффити были частью общеевропейской кампании «с целью раскола мнений и ослабления правительств», проводимой 5-й службой ФСБ, которая отвечает за международные операции.

В этом документе говорится, что недавно сходные операции, и тоже с участием молдаван, были проведены в Польше, Испании, Латвии и Германии.

Все эти предупреждения звучат на фоне усиления риторики французского правительства в отношении России с очевидной целью повысить осведомленность общественности об исходящей от нее угрозе для Франции и других европейских стран.

Выступая в понедельник на европейском саммите по Украине в Париже, президент Макрон впервые заговорил о возможности отправки в Украину сухопутных войск. Правда, уже на следующий день эта идея была отвергнута канцлером Германии Олафом Шольцем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и многими другими западными лидерами.

При этом в прошлые выходные представители Елисейского дворца предупредили о «российской агрессии» в киберпространстве и «активности в информационном поле с использованием насильственных и весьма примитивных методов».

В качестве примера они привели недавний фейк, имитировавший сообщение международного канала France 24 и быстро распространившийся в пророссийских соцсетях, о том, что президент Макрон отменил визит в Украину из-за раскрытого заговора с целью покушения на него.

Недавно запущенная французским правительством информационная кампания под названием «Российская дезинформация» также призывает общественность быть начеку, утверждая, что «общественное осуждение — это один из главных рычагов борьбы с информационными атаками».

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC