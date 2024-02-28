Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Навальная сказала, что не уверена, будут ли похороны послезавтра мирными или власти начнут арестовывать тех, кто придет попрощаться с Навальным.

"Путин убил моего мужа". "Это показало, что Путин готов на все, а вести переговоры с ним невозможно".

"У Путина нет морали. Алексей понял это очень давно. Мы имеем дело не с политиком, а с кровавым монстром. В нее входят отравители и убийцы. А самое главное – его друзья и пособники, те, кто держат мафиозные деньги". "Поэтому, чтобы победить его, нужно применять методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры".

Юлия Навальная призвала депутатов Европарламента "стать инноваторами и перестать быть скучными", если они "хотят победить Путина".