Президент: для Латвии сейчас нет военной угрозы

Для Латвии сейчас нет военной угрозы, но ситуация всегда может измениться, заявил в среду журналистам после встречи с премьером Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, который в свое время был командующим подразделениями армии США в Европе, заявил, что в случае нападения России на Литву та должна быть готова сама защищаться не менее двух недель.
На вопрос, насколько точны такие прогнозы в отношении других стран Балтии, Ринкевич подчеркнул, что есть вещи, по которым особых разногласий с военными экспертами нет: любая страна НАТО должна быть способна защищать себя с первой минуты.
Он обратил внимание, что в Латвии есть возглавляемая Канадой боевая группа расширенного присутствия, в Литве - немецкая, а в Эстонии - британская. Кроме того, у Латвии имеются свои оборонительные планы, предусматривающие сопротивление любому вторжению с первого мгновения.
Президент пояснил, что эти планы делегируют определенную ответственность главнокомандующему силами НАТО в Европе. Он отметил, что по мере развития геополитической ситуации и уровня угрозы планы и полномочия уточняются.
"В дискуссии, которая происходит в Латвии, у нас две крайности. Одна, что не надо переживать, НАТО поможет и самим ничего делать не придется, вторая - про две недели и что уже практически сегодня надо отправляться в путь беженцев. Обе эти крайности, на мой взгляд, неправильны", - сказал Ринкевич.
Он подчеркнул, что есть конкретные процедуры НАТО, в Латвии есть союзнические силы, идут учения, но и нам самим нужно многое сделать, например, инвестировать в укрепление военной инфраструктуры. Президент отметил, что каждую неделю этот вопрос обсуждается и с премьер-министром.
"Министерство обороны подготовило предложение, правительство ведет дискуссии, идет поиск дополнительного финансирования. Я бы не хотел рассказывать об этом в деталях, потому что это вопрос военной безопасности. Уверяю вас, правительство над ним серьезно работает. На уровне Совета национальной безопасности мы тоже регулярно обсуждаем эти вопросы", - сказал президент.
Он призвал подойти к этому вопросу максимально рационально: у Латвии есть союзники, которые помогут, но мы сами должны понимать, что безопасность - это процесс.
В меняющейся обстановке постоянно придется что-то совершенствовать, улучшать, нужно быть готовыми и к борьбе, но не будет такого, что день, два или пять мы будем единственными, кто будет бороться.
"Конечно, отправка дополнительных сил требует какого-то времени. Готовность сопротивляться должна быть. Многие спрашивают меня о действиях в случае кризиса или войны. Призываю всех, у кого есть интерес и кто хочет помочь в обороне страны, присоединиться к Земессардзе, резервистам обороны страны. Молодые люди, которые, возможно, думают, что делать после окончания школы, и у которых есть интерес, могут добровольно записаться на Службу государственной обороны", - сказал Ринкевич.
По его мнению, чем больше мы сами учимся, тем больше понимаем, что делать в случае кризиса, тем меньше и чувство тревоги. Президент подчеркнул, что в обществе сейчас царит тревога, что можно понять, но он призвал найти золотую середину между полным спокойствием и полной тревогой и рационально работать над укреплением обороны и безопасности страны.
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