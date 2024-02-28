Президент: для Латвии сейчас нет военной угрозы

Он подчеркнул, что есть конкретные процедуры НАТО, в Латвии есть союзнические силы, идут учения, но и нам самим нужно многое сделать, например, инвестировать в укрепление военной инфраструктуры. Президент отметил, что каждую неделю этот вопрос обсуждается и с премьер-министром.

"Министерство обороны подготовило предложение, правительство ведет дискуссии, идет поиск дополнительного финансирования. Я бы не хотел рассказывать об этом в деталях, потому что это вопрос военной безопасности. Уверяю вас, правительство над ним серьезно работает. На уровне Совета национальной безопасности мы тоже регулярно обсуждаем эти вопросы", - сказал президент.

Он призвал подойти к этому вопросу максимально рационально: у Латвии есть союзники, которые помогут, но мы сами должны понимать, что безопасность - это процесс.

В меняющейся обстановке постоянно придется что-то совершенствовать, улучшать, нужно быть готовыми и к борьбе, но не будет такого, что день, два или пять мы будем единственными, кто будет бороться.

"Конечно, отправка дополнительных сил требует какого-то времени. Готовность сопротивляться должна быть. Многие спрашивают меня о действиях в случае кризиса или войны. Призываю всех, у кого есть интерес и кто хочет помочь в обороне страны, присоединиться к Земессардзе, резервистам обороны страны. Молодые люди, которые, возможно, думают, что делать после окончания школы, и у которых есть интерес, могут добровольно записаться на Службу государственной обороны", - сказал Ринкевич.

По его мнению, чем больше мы сами учимся, тем больше понимаем, что делать в случае кризиса, тем меньше и чувство тревоги. Президент подчеркнул, что в обществе сейчас царит тревога, что можно понять, но он призвал найти золотую середину между полным спокойствием и полной тревогой и рационально работать над укреплением обороны и безопасности страны.

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