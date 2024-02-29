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Сегодня откроется реконструированный комплекс Нового Рижского театра

rus.tvnet.lv/LETA
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Обновленный комплекс зданий Нового Рижского театра
Обновленный комплекс зданий Нового Рижского театра Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Сегодня, 29 февраля, состоится торжественное открытие комплекса зданий Нового Рижского театра (НРТ), сообщили агентству LЕТА в VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Мероприятие состоится в 10:00 на ул. Лачплеша, 25 в Риге, в нем примут участие министр культуры Агнесе Логина, председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич, художественный руководитель НРТ Алвис Херманис и член правления театра Гундега Палма, архитектор Зайга Гайле, представители руководства строительного предприятия SBSC, представитель проектировщиков Sarma & Norde arhitekti Янис Норде.

Реконструкция и перестройка комплекса зданий НРТ проводились по проекту архитектора Зайги Гайле, при этом за счет строительства сложных подземных конструкций почти вдвое была увеличена площадь здания. На подземном этаже теперь располагаются мастерские, а историческое здание театра дополнено новым пятиэтажным корпусом с двумя залами black box, несколькими залами для репетиций и помещениями для актеров. Здания соединены между собой стеклянным пассажем.

Галерея: Обновленный комплекс зданий Нового Рижского театра

В Большом зале театра сохранены и отреставрированы элементы интерьера 30-х годов ХХ века. В результате перестройки зрителям обеспечен отличный обзор и слышимость из любой точки партера и с балкона. После перестройки в партере Большого зала будет 322 зрительских места, а на балконе - 166 мест.

Свойственное залам black box ощущение "вне пространства" в НРТ создают нейтральные бетонные серые стены, черный потолок и полы. Световые и звуковые системы обоих залов, цифровая и аналоговая сети управления ими созданы таким образом, чтобы свободно менять конфигурацию в соответствии с потребностями конкретного спектакля. В большом зале black box 230 зрительских мест, в малом - 100. Помещения доступны людям с ограниченными возможностями.

Разработка строительного проекта НРТ началась в 2018 году, а строительство велось с 2020 года. Комплекс зданий НРТ был введен в эксплуатацию 22 декабря 2023 года.

Сумма договора о строительстве с компанией SBSC составляла 32,4 млн евро, включая индексацию за удорожание строительных работ.

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