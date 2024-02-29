Сегодня откроется реконструированный комплекс Нового Рижского театра

Мероприятие состоится в 10:00 на ул. Лачплеша, 25 в Риге, в нем примут участие министр культуры Агнесе Логина, председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич, художественный руководитель НРТ Алвис Херманис и член правления театра Гундега Палма, архитектор Зайга Гайле, представители руководства строительного предприятия SBSC, представитель проектировщиков Sarma & Norde arhitekti Янис Норде.

Реконструкция и перестройка комплекса зданий НРТ проводились по проекту архитектора Зайги Гайле, при этом за счет строительства сложных подземных конструкций почти вдвое была увеличена площадь здания. На подземном этаже теперь располагаются мастерские, а историческое здание театра дополнено новым пятиэтажным корпусом с двумя залами black box, несколькими залами для репетиций и помещениями для актеров. Здания соединены между собой стеклянным пассажем.

Галерея: Обновленный комплекс зданий Нового Рижского театра