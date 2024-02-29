Кадры, опубликованные российскими пропагандистскими каналами, свидетельствуют о том, что танк был либо уничтожен, либо серьезно поврежден в бою. Вероятно, танк не был уничтожен полностью, но получил значительные повреждения. Сообщается, что экипаж танка не пострадал.

Также сообщается, что танк был поврежден в секторе Авдеевки.

Украинские военные воздержались от комментариев по поводу инцидента. Официально этот случай пока не идентифицирован.

Как сообщалось, в начале февраля появилась новость о том, что украинские вооруженные силы разместили танки Abrams на линии фронта под Авдеевкой. Сообщалось, что американский танк использовался 47-й механизированной бригадой ВСУ на Авдеевском направлении.

The first confirmed loss of a US-supplied M1A1 Abrams main battle tank in service of the Armed Forces of Ukraine.



The tank caught fire after being hit by the Russians near Avdiivka in Donetsk Oblast. pic.twitter.com/Uuk3bvtSil — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) February 26, 2024

По данным американского СМИ Forbes, М1А1 Abrams представляет собой улучшенную версию М1. Он усовершенствован в двух вариантах - M1A1 SA и M1A2 SEP. В Украину на данный момент поставляется версия SA. Американцы имеют около 650 танков версии SA и планируют заменить их танками версии M1A2 в течение двух лет. Это может быть хорошей новостью для украинцев, ведь тогда США смогут передать еще больше танков М1А1.

25 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла первая партия танков Abrams. 18 октября было подтверждено, что все обещанные американские танки доставлены в Украину.

Всего США пообещали поставить Украине 31 Abrams.

В мае США начали в Германии обучение украинских солдат использованию этих танков. Партия из 31 танка, предназначенная для Украины, готовилась к поставке несколько месяцев.

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