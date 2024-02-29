Видео ⟩ Полиция на улице в Риге заметила пьяную 13-летнюю девочку

В общении с полицией девочки сказали, что не употребляли спиртное, но проверка показала у одной из них наличие алкоголя в крови на уровне 0,83 промилле. В ходе беседы выяснилось, что пьяной девочке 13 лет.

Позже она призналась, что выпила алкогольный коктейль, который накануне купил ей неизвестный в торговом центре Origo, и что выпила его после школы.

Прибывшие на место медики определили, что в госпитализации нет необходимости, и передали девочку родителям.

По поводу случившегося был начат процесс об административном правонарушении.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!