Видео ⟩ Полиция на улице в Риге заметила пьяную 13-летнюю девочку

В Риге камеры видеонаблюдения зафиксировали двух девочек на остановке общественного транспорта. Поняв, что одной из них стало плохо, патруль муниципальной полиции выехал по указанному адресу, сообщает программа Degpunktā.
В общении с полицией девочки сказали, что не употребляли спиртное, но проверка показала у одной из них наличие алкоголя в крови на уровне 0,83 промилле. В ходе беседы выяснилось, что пьяной девочке 13 лет.
Позже она призналась, что выпила алкогольный коктейль, который накануне купил ей неизвестный в торговом центре Origo, и что выпила его после школы.
Прибывшие на место медики определили, что в госпитализации нет необходимости, и передали девочку родителям.
По поводу случившегося был начат процесс об административном правонарушении.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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