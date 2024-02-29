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Видео ⟩ Полиция на улице в Риге заметила пьяную 13-летнюю девочку

rus.tvnet.lv
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Полиция на улице в Риге заметили пьяную 13-летнюю девочку
Полиция на улице в Риге заметили пьяную 13-летнюю девочку Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Риге камеры видеонаблюдения зафиксировали двух девочек на остановке общественного транспорта. Поняв, что одной из них стало плохо, патруль муниципальной полиции выехал по указанному адресу, сообщает программа Degpunktā.

В общении с полицией девочки сказали, что не употребляли спиртное, но проверка показала у одной из них наличие алкоголя в крови на уровне 0,83 промилле. В ходе беседы выяснилось, что пьяной девочке 13 лет.

Позже она призналась, что выпила алкогольный коктейль, который накануне купил ей неизвестный в торговом центре Origo, и что выпила его после школы.

Прибывшие на место медики определили, что в госпитализации нет необходимости, и передали девочку родителям.

По поводу случившегося был начат процесс об административном правонарушении.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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