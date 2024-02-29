С этого года для окончания школы не нужна оценка по русскому языку

Министерство также планирует выступить с предложением для школ, в которых нет учителей по преподаванию второго иностранного языка, заключить договор с другим учебным заведением на дистанционное обучение иностранному языку.

Уже сообщалось, что с 2026/2027 учебного года Министерство образования предложило обязать школы постепенно предлагать один из официальных языков государств-членов ЕС или Европейской экономической зоны в качестве второго иностранного языка. Русский язык не входит в число таких языков.

Действующая нормативная база не предъявляет к школам обязательного требования предлагать один из официальных языков ЕС в качестве второго иностранного, а значит, это может быть любой язык, главным образом русский, что, по данным доступный министерству, изучается как второй иностранный язык почти половиной латвийских школ. Некоторые учебные заведения не предлагают альтернативу изучению русского языка.

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