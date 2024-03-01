"Деньги все равно будут находиться". Насколько реализуемы новые обещания Путина?

В послании Федеральному собранию Владимир Путин огласил огромный список мер по развитию экономики и поддержке населения — скорее всего, выполнение всего этого обойдется в триллионы рублей в ближайшие годы. Неясно только, как эти меры будут реализовываться: экономика уже перегрета, инфляция остается высокой, а возможности бюджета ограничены.
Владимир Путин в четверг представил своеобразную программу развития России на ближайшие годы — вплоть до 2030 года. Фактически это предвыборная программа российского президента.
Основная ее суть — в очень обильных государственных расходах на все сферы жизни в России. Путин обещает тратиться на все — от ремонта детских садов и аэропортов до поддержки промышленности и науки. Эти программы будут реализоваться вплоть до 2030 года.
При этом параллельно российские власти уже тратят очень много денег — в первую очередь, на войну и связанные с ней расходы. Уже летом российская экономика подавала признаки перегрева: цены начали расти, в стране не хватало производственных мощностей и рабочих рук, а структура экономика становилась более искаженной.
В конце года экономисты были уверены, что на текущие расходы, в том числе военные, денег у властей хватает. Но экономика все равно работала на пределе, и вряд ли это может долго продолжаться. Возможно, власти пытаются таким образом исправить перекосы в экономике, созданные войной, или попытаются и дальше найти способы поддержать рост экономики, который без новых вливаний неизбежно будет ослабевать.
Русская служба Би-би-си попробовала понять, как новые обещания российского президента могут быть реализованы и как они повлияют на уже накаченную «стероидами» бюджетных денег экономику страны.
Регулярные обещания
Путин далеко не в первый раз незадолго до выборов представляет своеобразную программу развития российского общества и экономики — так было в 2012-м и в 2018 годах.
В 2012 году его предвыборные обещания вылились в «майские указы»: президент вступает в должность в мае и тогда подписывает программные документы. Перед теми выборами широкий круг различных экспертов писал программу структурных реформ для российской экономики — «Стратегию 2020». Часть положений из нее вошли в «майские указы», но далеко не все. В последующие годы власти испытывали серьезные проблемы с реализацией тех указов.
В 2018 году Путин после очередного вступления в должность подписал ряд программных документов — всего в них было 150 различных целей. Это было представлено как обновленная стратегия реформ. Тогда говорили, что для Путина новую программу пишет Алексей Кудрин, который уже ушел с поста министра финансов, но еще не возглавил Счетную палату.
Тогда эти цели приняли форму нацпроектов. А пришедший в Счетную палату Кудрин следил за их реализацией. Для этого при Счетной палате был создан специальный сайт. Сейчас этот сайт уже не работает, а Кудрин ушел из Счетной палаты в «Яндекс». Еще перед началом полномасштабной войны у чиновников и бизнеса были серьезные сомнения в том, как выполняются нацпроекты.
Отличие обещаний Путина 2024 года от предыдущих в том, что теперь они все меньше напоминают хоть какую-то программу реформ, а все больше — попытку залить экономику деньгами в ответ на растущие на фоне войны социальные и экономические проблемы.
В своей почти двухчасовой речи Путин называл конкретные цифры миллиардов и триллионов рублей, которые пойдут из бюджета на благоустройство общественных пространств, обновление 75 аэропортов страны и приведение в порядок студенческих общежитий.
Самые дорогие обещания Путина
(все траты запланированы до 2030 года)
- 4,5 трлн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры (включая частные инвестиции — правда, бизнес вкладывает деньги в ЖКХ очень неохотно;
- 1 трлн на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения;
- 700 млрд рублей на нацпроект «Экономика данных», чтобы «сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы»;
- более 400 миллиардов рублей на капитальный ремонт детских садов и школ;
- 400 млрд на строительство 40 студенческих кампусов;
- 300 млрд рублей на Фонд развития промышленности, который нацелят на поддержку высокотехнологичных проектов;
- 250 млрд рублей на модернизацию 75 аэропортов в стране.
Особенно много Путин говорил про семьи, про проблемы рождения и воспитания детей. «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал он, вызвав аплодисменты в зале.
А для этого нужно снижать бедность, прежде всего среди многодетных семей, добавил президент и объявил конкретные меры: удвоить налоговые вычеты за второго ребенка (он составит до 2800 рублей в месяц), а на третьего и каждого последующего — до шести тысяч в месяц. Пока не очень понятно, во что эта мера обойдется бюджету.
Программы материнского капитала и льготной семейной ипотеки продлеваются до 2030 года — и это тоже дорогая мера. При этом и ЦБ, и экономисты говорят про надувающийся пузырь на рынке недвижимости — во многом именно из-за льготной ипотеки.
Помимо поддержки семьи и борьбы с бедностью Путин из года в год повторяет и обещание газифицировать Россию. В этот раз он обещал до 2030 года газифицировать регионы России, куда газ все еще не дошел — Якутию, Бурятию, Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Мурманскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Карелию. В 2019 году глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что на газификацию России уйдет 10 лет.
Всего лишь в октябре прошлого года Путин поручил газифицировать Красноярск к 2028 году, но после этого послания планка, похоже, отодвинулась на два года вперед.
Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил журналистам, что все озвученные траты «были согласованы».
Повторим, достигнуть всего этого Путин обещает к 2030 году: именно тогда, через шесть лет, закончится его очередной президентский срок (выборы пройдут в марте этого года).
Откуда возьмутся деньги на все эти меры, Путин лишь кратко описал. Он в общих словах заявил о налоговой реформе — «более справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие доходы». Причем, судя по всему, речь идет и о бизнесе, и о физических лицах.
Сейчас налог на доходы физических лиц составляет 13%. С января 2021 года ставка для тех, кто зарабатывает выше 5 млн рублей в год, составляет 15% — эти деньги идут в фонд «Круг добра». До этих изменений в России более 20 лет действовали плоская шкала налогов на доходы физических лиц, которая не зависела от их объема.
Любое повышение налогового бремени для бизнеса также долго согласовывается. В обсуждении участвуют не только чиновники, но и Российский союз предпринимателей и промышленников, в котором есть и крупный бизнес.
Любое повышение налогов — и для бизнеса, и для физических лиц — в России приводит к обширной дискуссии. Обычно его встречают достаточно негативно, и, возможно, такое обсуждение Владимир Путин не хотел провоцировать перед выборами.
Хватит ли на эти меры денег?
Экономист Владислав Иноземцев (причислен российскими властями к «иностранным агентам») в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что в экономической части послания содержались предложения двух типов: исключительно финансовые и требующие производственных результатов.
К первому типу экономист относит такие предложения, как повышение минимального размера оплаты труда к 2030 году, списание части долгов регионов по бюджетным кредитам и продление программы семейной ипотеки. По мнению Иноземцева, эти и другие подобные обещания будут исполнены, поскольку они представляют из себя чисто технические обязательства.
«Речь идет о сотнях миллиардов рублей, по ипотеке — те же пределы. Я бы оценил очень грубо все эти программы чисто финансового свойства где-то в пару триллионов рублей — на весь срок, о котором он говорил, то есть до 2030 года. Реально это будет 300-400 млрд рублей в год на все», — сказал Владислав Иноземцев.
Второй же тип экономических тезисов касался обещаний, на реализацию которых не просто нужно выделить деньги, но и потом еще получить от них результат, что-то произвести. «Вывод российской науки на передовые рубежи, строительство дорог по всей стране, местное пассажирское сообщение, национальное производство — все эти вещи, конечно, тоже требуют очень много денег. Но я все же хотел бы однозначно подчеркнуть, что с деньгами проблем не будет», — говорит он.
Иноземцев оценивает эту категорию расходов выше — до триллиона рублей в год. «Деньги все равно будут находиться, потому что экономический рост нельзя поддерживать только за счет военно-промышленного комплекса. Поэтому будут вкладываться в инфраструктурные проекты, будут увеличиваться внутренние займы», — сказал экономист.
Однако Владислав Иноземцев отмечает, что сам результат, а именно возможность России производить конкурентоспособные технологические продукты, остается под вопросом. «Там, где дело доходит до реальных дел, у меня намного больше скепсиса. Когда сегодня на лентах информагентств бежали цитаты из послания, там же появилось сообщение Ростеха о том, что серийный выпуск российских самолетов МС-21 перенесен с 2024 года на 2025–2026 годы. То есть деньги выделить можно, но построят ли они что-то — большой вопрос», — сказал он.
По мнению экономиста, специально менять или переверстывать бюджет в зависимости от прозвучавших во время послания тезисов не понадобится. В 2024 году ничего из сказанного в экономической части реализовываться не будет. А в следующем году пожелания Путина включат в новый бюджет.
«С точки зрения цифр я не увидел в послании ничего, чему стоило бы удивляться, — отмечает Иноземцев. — Если бюджет пережил увеличение военных расходов на четыре триллиона за год, то уж 500 млрд на внутреннее развитие переживет. Надо понимать, что даже военные деньги и обещания Путина сейчас — это фактически дотации экономики. Вы выдаете больше пособий, и эти деньги люди будут чаще тратить, у вас вертится вся экономическая цепочка. Вкладываете деньги в строительство дороги на Дальнем Востоке — даже если ее размоет через год, то на нее потрачено огромное количество бетона, металла, работ и других смежных выплат, которые тоже все поступают в экономику и работают на общий результат повышения ВВП и сохранения темпов роста».
Экономист не очень верит, что все обещания будут выполнены. «Насколько же это все будет выполнено — мы прекрасно знаем, что большая часть обещанного не выполняется, — сказал он. — Да, доходы растут, но это то, что проще всего сделать и что у Путина хорошо получается: взять деньги у одних и отдать их другим. Но создать что-то новое, какой-то продукт — с этим уже возникают большие сложности».
Иноземцев не ждет существенных перемен в это время: «В своем послании Путин попытался объяснить народу, что будет сделано хорошего за это время. Основная идея в том, что человек поставил флажки вокруг своего нового срока: противостояние с Западом и, скорее всего, война будут бесконечными, он вообще ничего не сказал относительно выхода из ситуации».
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