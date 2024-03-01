"Деньги все равно будут находиться". Насколько реализуемы новые обещания Путина?

Однако Владислав Иноземцев отмечает, что сам результат, а именно возможность России производить конкурентоспособные технологические продукты, остается под вопросом. «Там, где дело доходит до реальных дел, у меня намного больше скепсиса. Когда сегодня на лентах информагентств бежали цитаты из послания, там же появилось сообщение Ростеха о том, что серийный выпуск российских самолетов МС-21 перенесен с 2024 года на 2025–2026 годы. То есть деньги выделить можно, но построят ли они что-то — большой вопрос», — сказал он.

По мнению экономиста, специально менять или переверстывать бюджет в зависимости от прозвучавших во время послания тезисов не понадобится. В 2024 году ничего из сказанного в экономической части реализовываться не будет. А в следующем году пожелания Путина включат в новый бюджет.