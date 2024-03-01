Дело о земле у аэропорта: замешан может быть и. о. главы департамента Рижской думы

Несколько участков земли общей площадью почти 389 000 кв. м были проданы с аукциона в 2022 году. Инвестор заплатил за них 5,7 миллиона ​​евро и планировал построить на участках логистические склады.

Позднее в Рижскую думу поступило письмо из Генпрокуратуры о незаконной приватизации незастроенной земли, необходимой для дальнейшего развития аэропорта, из-за чего может показаться, что все стороны стали заложниками ситуации. Генпрокуратура сообщала, что дума должна вернуть земельные участки до 23 февраля.

По неофициальной информации, которая стала доступна Латвийскому телевидению, Вайводс мог быть привлечен к разрешению вопроса о праве собственности.

Как сообщалось, в рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что и. о. директора департамента Янис Вайводс якобы предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы то, используя служебное положение, приняло благоприятное решение в его интересах.

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