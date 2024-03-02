Невыплаченная зарплата и неподписанные документы - итог сбоя в едином модуле регистрации

В настоящее время ситуация улучшается, но подтверждение личности с помощью инструментов eParaksts на портале eparaksts.lv и других местах, где он интегрирован, по-прежнему затруднено. Большинство жителей могут подключиться к системам, но это занимает больше времени, чем обычно. С другой стороны, работа модуля единого входа стабилизирована и ведутся работы по обеспечению адекватной производительности.