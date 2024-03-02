Невыплаченная зарплата и неподписанные документы - итог сбоя в едином модуле регистрации

Утром в пятницу, 1 марта, наблюдались сбои, влияющие на работу сайтов с доменными именами gov.lv, сообщили представители Государственного агентства регионального развития (VRAA).
В учреждении констатируют, что в пятницу утром были замечены сбои в едином модуле регистраций, что повлияло на работу портала Latvija.gov.lv.
Более подробную информацию VRAA сможет предоставить чуть позже, когда специалисты VRAA определят причины проблемы.
Созданный государством модуль единого входа используется Latvija.lv и другими государственными порталами для идентификации пользователей.
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), пожаловалась в социальных сетях, что перебои с электронной подписью привели к невыполнению плановых платежей, невыплате зарплаты в некоторых отделениях и "нулю подписанных электронных документов к концу рабочего дня".
Представители учреждения по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv сообщили агентству LETA, что имеющаяся в распоряжении Cert.lv информация показывает, что наблюдаемые сбои в работе ресурса не связаны с внешними воздействиями и данные пользователя не подвергаются риску.
Если будут признаки преднамеренного внешнего вмешательства, Cert.lv немедленно окажет поддержку, но пока таких признаков нет.
В Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) агентству LETA подтвердили, что в пятницу, 1 марта, наблюдались медленная работа и недоступность единого модуля регистрации и eParaksts. Эти решения поддерживаются VRAA и LVRTC.
По словам представителей LVRTC, рост активности жителей с полуночи 1 марта был несколько раз выше обычного.
В настоящее время ситуация улучшается, но подтверждение личности с помощью инструментов eParaksts на портале eparaksts.lv и других местах, где он интегрирован, по-прежнему затруднено. Большинство жителей могут подключиться к системам, но это занимает больше времени, чем обычно. С другой стороны, работа модуля единого входа стабилизирована и ведутся работы по обеспечению адекватной производительности.
Подписание документов с помощью eID-карты доступно с помощью программного обеспечения eParakstītājs 3.0.
E-paraksta traucējumu bilance @NMPdienests- nepalaisti plānotie maksājumi, neizmaksātas algas atsevišķās struktūrvienībās, neparakstītas pacientu e-izsaukumu kartes, nulle parakstīti e-dokumenti līdz darba laika beigām. Rausim pēc darba:) Mācība visiem - alternatīvas ir svarīgas.— Liene Cipule (@LieneCipule) March 1, 2024
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