В Крыму прозвучали взрывы. Было закрыто движение по Крымскому мосту

В ночь на воскресенье, 3 марта, в оккупированном Крыму произошли мощные взрывы, сообщают украинские СМИ.
Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в Феодосии прозвучали взрывы.
Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что на территории нефтебазы произошли сильные взрывы.
На официальном Telegram-канале Крымского моста сообщили, что движение автотранспорта по мосту было временно перекрыто в воскресенье утром. Позже движение было восстановлено.
В свою очередь, Минобороны России заявило, что средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников.
В районе Феодосии, согласно официальным данным, перекрыто движение по трассе "Таврида".
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