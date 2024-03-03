Чиновник Рижской думы Вайводс подозревается в предложении взятки

Несмотря на то, что мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") сейчас отгораживается от недавно защищаемого им прославившегося руководителя департамента внешней среды и мобильности Рижской думы (РД) Яниса Вайводса, отмечая, что нарушения не связаны с работой самоуправления, передача Латвийского телевидения De Facto сообщает, что на самом деле они тесно связаны с другим недавним правовым скандалом в РД - неспособностью проголосовать по так называемому вопросу "земли аэропорта". Возможное предложение взятки, в чем KNAB подозревает Вайводса, было сделано бывшему сотруднику бюро Кирсиса Янису Мейрансу, ныне работающему в Министерстве сообщения.
"Я по-прежнему считаю, что это было действительно направлено лично против меня и моих каких-то ранее совершаемых действий в попытке привести хозяйство в порядок - возможно, каким-то образом это мешало определенным деятелям получать какие-то свои выгоды в городе. Теперь такая информация в последнее время все больше выплывает", - так тогдашний и. о. директора департамента сообщения РД Янис Вайводс прокомментировал прошлым летом свое отстранение от должности.
По подозрению в нарушениях Вайводс распоряжением исполнительного директора Риги Яниса Ланге был отстранен от должности во время скандала с содержанием улиц в июне, но вернулся на то же место через месяц - за это время уйти в отставку успел предыдущий мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"). В то время Вайводс подчеркнул, что в его работе ни одно ведомство никаких нарушений не выявило.
Как выяснила De Facto, уже через пару месяцев после этого интервью Вайводс включился в действия, которые стали поводом для визита KNAB. Подозрения действительно не связаны с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности, как это в своем пресс-релизе указал KNAB.
Однако заявление РД о том, что "нарушения не связаны с работой в самоуправлении", не до конца точно.
De Facto стало известно, что инкриминируемое Вайводсу предложение взятки связано с земельными участками возле аэропорта, которые два года назад выставило на торги Рижское самоуправление. Неделю назад РД рассматривала требование генпрокурора к самоуправлению восстановить владение и право собственности на эти 22 земельных участка общей площадью неполных 39 гектаров.
В 2022 году эту землю на аукционе купило предприятие Cella Investment 3, истинным бенефициаром которого через литовский холдинг ME Holding NT является один из богатейших бизнесменов Литвы Миндаугас Райла. Но земельные участки правилами Кабинета министров давно признаны необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта территорией, и Министерство сообщения никогда не давало согласие на приватизацию этой земли, подчеркнула прокуратура.
"В случае, если сегодня у РД из-за отсутствия кворума или по другим причинам не будет возможности выполнить просьбу генпрокурора, это будет иметь последствия. Мы делаем шаг в неизвестность", - таким образом на заседании РД 22 февраля Кирсис предупредил депутатов, но, несмотря на это, кворума на заседании не было и требование генпрокурора не было выполнено.
Голосования по этому вопросу проходили два дня подряд, и оба раза у коалиции не было кворума - его не обеспечили и присутствующие депутаты от партий "Честь служить Риге" и "Для развития Латвии".
Публично Кирсис за это больше критиковал бывших союзников, а теперь находящихся в оппозиции "Прогрессивных".
De Facto стало известно, что неучастие фракции в голосовании тесно связано с делом Вайводса. Информация, имеющаяся в распоряжении передачи, позволяет выдвинуть такую версию предыстории событий минувшей недели.
Осенью Вайводс обратился к бывшему коллеге Янису Мейрансу, советнику нынешнего министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"). Оба знакомы с начала нынешнего созыва РД, когда Мейранс год был советником вице-мэра по вопросам сообщения. Теперь ему снова удавалось регулярно встречаться с Вайводсом, обсуждая крупные проекты транспортной инфраструктуры в Риге. Считается, что в одном из этих разговоров Вайводс упомянул, что было бы хорошо, если бы Минсообщения отказалось от своих претензий на землю возле аэропорта, проинформировало об этом инвестора и тогда больше не было бы препятствий закрепить земельные участки в Земельной книге. Встреча и общение проходили в течение нескольких месяцев.
В какой-то момент прозвучала и возможная сумма взятки - 50 тысяч евро за нужное письмо от Минсообщения.
Мейранс подтвердил De Facto, что с самого начала сотрудничал в этом деле с KNAB, но раскрывать подробности он не должен. KNAB также не комментирует, какому лицу могла быть предложена взятка. В деле фигурирует еще третий человек.
Официально объявлено, что помимо Вайводса право на защиту имеет и одно частное лицо - к нему KNAB в пятницу применил меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Связано ли это лицо с литовскими инвесторами и как именно, на данный момент неизвестно.
Между тем Кирсис на вопрос, может ли сорванное в думе голосование за землю аэропорта быть связано с задержанием Вайводса, утверждает, что ничего об этом не знает: "У меня нет информации, что что-то связано или что-то в этом роде. Пока это разные случаи, на которые я так и смотрю".
Вайводс больше не исполняет обязанности директора департамента и ушел в отпуск, у Кирсиса последнее общение с ним состоялось в среду утром: "Мне он позвонил, значит... Утром я получил звонок с незнакомого номера, на который я ответил, и господин Вайводс сказал, что он пришел на работу и меня просто информируют. (...) Ну, я сказал... Я не помню, что я сказал, но примерно мысль - да, ну очень хорошо, что пришли. Вот и все".
Кирсис допускает, что после отпуска Вайводса можно было бы ротировать в какую-то другую структуру думы, но не считает, что он сам должен нести политическую ответственность за действия Вайводса, так как в думе работают 27 тысяч сотрудников и мэр за каждого не может отвечать.
Указание на то, что директоров думских департаментов, правда, на порядок меньше, Кирсиса не смущает: "Извините, если человек... Я действительно не могу залезть каждому в голову, что он думает, что он делает вне своего рабочего времени. Кто-то идет, не знаю, на бал и подрался - мне за это взять на себя политическую ответственность? Это был бы какой-то новый уровень. Тогда никто не мог бы работать в руководстве думы, потому что, наверное, все время кто-то мог бы что-то натворить".
Не думает уходить в отставку и сопартиец Кирсиса, глава комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство"). Он до сих пор публично всегда защищал фактического руководителя наблюдаемого департамента Вайводса, но не считает это чем-то осуждаемым, так как не было оснований ему не доверять: "У нас есть департамент, в котором люди делают свою работу. Где люди работают, и я верю, что работают по совести. И именно поэтому каждый раз, когда мы бросаем эту грязь и унижаем друг друга, мы должны понимать, что есть люди, которые там работают, у которых тоже есть члены семьи и которые тоже, наверное, уходят домой и у них спрашивают, что там на самом деле происходит. (...) Только поэтому я защищаю тех работников, потому что, если они невиновны, я должен добиться, чтобы у них были очень хорошие условия труда и они могли работать. Как только есть какие-то подозрения, что были какие-то нарушения, конечно, правоохранительные органы должны работать. Конечно, таких работников там не будет, и работать они не будут!".
Пока неясно, будет ли, учитывая упавшую на честь Вайводса тень, теперь проводиться аудит всех закупок и проектов департамента внешнего пространства и мобильности. Но одну проблему правосудия дума теперь может решить весьма быстро - "Прогрессивные" сейчас обещают требование генпрокурора о землях аэропорта поддержать.
"Мы публично так и сказали - дайте нам время еще ознакомиться с этой ситуацией, чтобы мы понимали, за что же мы на самом деле голосуем. И тогда сразу после заседания этой думы мы связались с правоохранительными органами, узнали всю информацию, проанализировали эту историю и буквально в начале этой недели отправили Вилнису Кирсису письмо, что мы ознакомились и готовы направить этот вопрос на рассмотрение на заседание думы, предложив созвать заседание думы, чтобы мы могли проголосовать за", - рассказал председатель фракции "Прогрессивных" в РД Мартиньш Коссович.
Кирсис на этой неделе не спешил созвать внеочередное заседание думы, пояснив De Facto: "Нет, прежде всего я рад, что коллеги из "Прогрессивных" через неделю ознакомились с трехстраничным письмом и наконец поняли, что к просьбе генпрокурора надо относиться серьезно, а не как они это делали. Поскольку это хороший знак - я буду смотреть, в какой момент это заседание созвать, чтобы все на него, соответственно, попали, и, возможно, так этот вопрос может решиться, да".
Кирсис также отметил De Facto, что заседание относительно его снятия с поста мэра Риги официально никто созвать не требовал.
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