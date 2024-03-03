Чиновник Рижской думы Вайводс подозревается в предложении взятки

Не думает уходить в отставку и сопартиец Кирсиса, глава комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство"). Он до сих пор публично всегда защищал фактического руководителя наблюдаемого департамента Вайводса, но не считает это чем-то осуждаемым, так как не было оснований ему не доверять: "У нас есть департамент, в котором люди делают свою работу. Где люди работают, и я верю, что работают по совести. И именно поэтому каждый раз, когда мы бросаем эту грязь и унижаем друг друга, мы должны понимать, что есть люди, которые там работают, у которых тоже есть члены семьи и которые тоже, наверное, уходят домой и у них спрашивают, что там на самом деле происходит. (...) Только поэтому я защищаю тех работников, потому что, если они невиновны, я должен добиться, чтобы у них были очень хорошие условия труда и они могли работать. Как только есть какие-то подозрения, что были какие-то нарушения, конечно, правоохранительные органы должны работать. Конечно, таких работников там не будет, и работать они не будут!".